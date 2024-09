Mirė į incidentą pasaulio dviračių čempionate patekusi 18-metė sportininkė

Kaip pranešama, sportininkė sunkios būklės buvo nuo ketvirtadienio, kai smarkiai susižeidė per Ciuriche vyktančias pasaulio dviračių čempionato varžybas.

Tuo metu trasa buvo šlapia, tad įvyko kelių dviratininkių griūtis. Po incidento 18-metė buvo nugabenta į ligoninę.

Visgi, penktadienį buvo pranešta, kad jaunos sportininkės gyvybės medikamas išgelbėti nepavyko.

