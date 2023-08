Mirė buvęs Berankio treneris

„Mus paliko ikoniška figūra ir vienas didžiausių teniso protų. Ilsėkis ramybėje, Dirkai“, - rašė J.Tipsarevičius, pažymėjęs, kad velionio jam įskiepytas atsakomybės jausmas ir gyvenimiški patarimai serbui bei jo šeimai bus nepamiršti iki gyvenimo pabaigos.

RIP to Dirk Hordorff, a well-known figure in tennis and the former coach of Yen-Hsun Lu, Rainer Schuttler and Canadian Vasek Pospisil, Janko Tipsarevic, Ricardas Berankis among many others. pic.twitter.com/xdxCepDNwE