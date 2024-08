Mike’as Jamesas atskleidė, kad norėtų žaisti 3x3 olimpinį krepšinį

Finale Nyderlandai po dramatiškos kovos įveikė Prancūzijos rinktinę, o trečiąją vietą užėmė mūsų šalies krepšininkai.

Įspūdžiais iškart po finalo savo socialiniame tinkle „X“ pasidalino ir Eurolygos rezultatyviausias visų laikų žaidėjas Mike’as Jamesas.

„Jei tik man kas duotų galimybę – tikrai būčiau pasiruošęs 3x3 olimpinėms žaidynėms. Nežinau, ar esu kvalifikavęsis, ar apskritai esu sąrašuose, bet tiesiog sakau, kad sutikčiau žaisti“, – teigė M.Jamesas.

I definitely woulda have suited up 3on3 for the Olympics if given the opportunity. Idk if I’m qualified to play or even in the list of a possibility but just saying i would play lol