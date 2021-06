Middletono rekordinis šou ketvirtajame kėlinye leido „Bucks“ įsirašyti antrąją pergalę

Mačas atkakliai klostėsi visų rungtynių metu, bet viską nulėmė ketvirtasis kėlinys, o ypač Milvokio ekipos puolėjas Khrisas Middletonas.

Jis vien per lemiamą susitikimo kėlinį pelnė 20 taškų. Krepšininkas tapo pirmuoju „Bucks“ žaidėju per pastaruosius 25 metus, kuriam atkrintamosiose per ketvirtąjį kėlinį pavyko surinkti 20 taškų.

Likus žaisti 7 minutes „Hawks“ dar pirmavo 95:88, tačiau tuomet K. Middletonas surengė solo tikrą šou, kai pataikė tris tritaškius paeiliui bei realizavo dvitaškį.

Milvokio ekipa tada surengė dar kelias atakas ir laimėję atkarpą 17:5 jau jie buvo priekyje 105:100.

Nuo tada jie visiškai perėmė kontrolę ir neleido varžovams priartėti bei iškovojo svarbią pergalę.

Nugalėtojams K. Middletonas iš viso surinko 38 taškus (9/14 dvit., 6/12 trit., 2/2 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Giannis Antetokounmpo prie pergalės pridėjo 33 taškus.

Pralaimėjusiems „Hawks“ lyderis Trae Youngas įmetė 35 taškus.

„Hawks“: Trae Youngas 35 (4 rez. perd.), Danilo Gallinari 18, Johnas Collinsas 13 (8 atk. kam.), Kevinas Huerteris 11, Bogdanas Bogdanovičius ir Clintas Capela po 8.

„Bucks“: Khrisas Middletonas 38 (11 atk. kam.), Giannis Antetokounmpo 33 (11 atk. kam., 4 rez. perd.), Bobby Portis 15, Brookas Lopezas 10.