Messi už įspūdingą sumą sutiktų keltis į Angliją

Veterano kontraktas su „Barcelona“ baigs galioti jau birželio 30 d. Jei iki to laiko nebus pasiektas susitarimas, tada L.Messi taps laisvuoju agentu ir galės nemokamai persikelti į kitą klubą.

„The Sun“ praneša, kad šią situaciją įdėmiai stebi ne tik PSG, bet ir „Man City“. Teigiama, kad L.Messi Mančesteryje per savaitę, atskaičius mokesčius, norėtų uždirbti 500 tūkst. svarų sterlingų (580 tūkst. eurų). Taip jis taptų daugiausiai uždirbančiu visų laikų „Premier“ lygos futbolininku. L.Messi norėtų kontrakto vieneriems metams su galimybe jį pratęsti dar vienam sezonui.

Nors argentiniečio reikalavimai yra didžiuliai, tačiau „Man City“ iš to galėtų netgi išlošti. Mančesterio klubui nereikėtų mokėti išpirkos „Barcelonai“, taip sutaupant ne vieną dešimtį milijonų, be to, L.Messi vardas padėtų pritraukti klubui daugiau rėmėjų ir parduoti daugiau atributikos.