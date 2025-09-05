Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Messi paskutinėse rungtynėse Argentinoje pelnė du įvarčius ir atsisveikino su sirgaliais

2025-09-05 08:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 08:42

Argentinos futbolo superžvaigždė Lionelis Messi sužaidė paskutines savo rungtynes atstovaujant rinktinei prie savo šalies žiūrovų.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

Argentinos futbolo superžvaigždė Lionelis Messi sužaidė paskutines savo rungtynes atstovaujant rinktinei prie savo šalies žiūrovų.

REKLAMA
0

Jau seniau vietą Pasaulio taurėje užsitikrinusi Argentinos rinktinė 3:0 sutriuškino Venesuelos atstovus. Ši dvikova tapo paskutine, kurioje L. Messi gynė rinktinės garbę Argentinoje.

Žiūrovų meilės L. Messi susilaukė nuo pat pasirodymo aikštėje. „Estadio Monumental“ tribūnos savo dievaičio vardą skandavo nuo pat jo pasirodymo apšilime, o tai akivaizdžiai sugraudino ir patį futbolininką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aikštėje L. Messi žiūrovams padovanojo nepamirštamą pasirodymą. 39-ąją minutę jis permetė kamuolį per vartininką greitoje atakoje, o rungtynių pabaigoje pelnė paskutinį rungtynių įvartį užfiksuodamas dublį.

REKLAMA
REKLAMA

Po dvikovos argentinietis neslėpė savo emocijų.

„Prabėgo daug metų ir aš mėgavausi kiekvienomis rungtynėmis. Esu labai laimingas. Užbaigiau viską taip, kaip apie tai visada ir svajojau. Šioje aikštėje patyriau labai daug dalykų, o žaisti prieš mūsų fanus – visada didžiulis džiaugsmas“, - kalbėjo L. Messi.

Paskutiniu L. Messi turnyru rinktinėje turėtų tapti 2026 metų Pasaulio taurė.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų