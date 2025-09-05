Messi paskutinėse rungtynėse Argentinoje pelnė du įvarčius ir atsisveikino su sirgaliais

Jau seniau vietą Pasaulio taurėje užsitikrinusi Argentinos rinktinė 3:0 sutriuškino Venesuelos atstovus. Ši dvikova tapo paskutine, kurioje L. Messi gynė rinktinės garbę Argentinoje.
Žiūrovų meilės L. Messi susilaukė nuo pat pasirodymo aikštėje. „Estadio Monumental“ tribūnos savo dievaičio vardą skandavo nuo pat jo pasirodymo apšilime, o tai akivaizdžiai sugraudino ir patį futbolininką.
Aikštėje L. Messi žiūrovams padovanojo nepamirštamą pasirodymą. 39-ąją minutę jis permetė kamuolį per vartininką greitoje atakoje, o rungtynių pabaigoje pelnė paskutinį rungtynių įvartį užfiksuodamas dublį.
Po dvikovos argentinietis neslėpė savo emocijų.
„Prabėgo daug metų ir aš mėgavausi kiekvienomis rungtynėmis. Esu labai laimingas. Užbaigiau viską taip, kaip apie tai visada ir svajojau. Šioje aikštėje patyriau labai daug dalykų, o žaisti prieš mūsų fanus – visada didžiulis džiaugsmas“, - kalbėjo L. Messi.
Paskutiniu L. Messi turnyru rinktinėje turėtų tapti 2026 metų Pasaulio taurė.
