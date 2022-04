Messi įvartis padėjo PSG užsitikrinti „Ligue 1” čempionų titulą, Neymaras davė atsaką švilpiantiems sirgaliams

Tai jubiliejinis dešimtas „Ligue 1” čempionų titulas, kurį iškovoja Prancūzijos sostinės klubas.

57-ą mačo minutę raudoną kortelę užsidirbo „Lens“ ekipos centro gynėjas Kevinas Danso, taip smarkiai komplikuodamas savo ekipos reikalus.

Kad taptų Prancūzijos čempionais PSG šiose rungtynėse reikėjo bent lygiųjų, tačiau 68-ą minutę Lionelis Messi vienu lietimu nuginklavo varžovų vartininką ir išvedė aikštės šeimininkus į priekį.

