Messi ir Ronaldo tiesiogiai nesusidūrė, bet klubų akistatoje „Al-Nassr“ sutriuškino varžovus

C. Ronaldo nežaidė dėl raumens traumos. Traumą besigydantis L. Messi iš pradžių, kaip buvo skelbiama, irgi galėjo nerungtyniauti, bet visgi pasirodė pačioje mačo pabaigoje ir sužaidė aštuonias minutes.

„Al-Nassr“ tris įvarčius pelnė per 12 pirmųjų minučių, kai pasižymėjo Otavio (3 min.), Andersonas Talisca (10 min.) ir Aymericas Laporte (12 min.).

Po pertraukos A. Talisca pridėjo dar du įvarčius (51 ir 73 min.), o 68-ąją minutę Majamio sutriuškinimą dar labiau įtvirtino Mohammedas Maranas.

OMG..CR7 p3 fans! Messi can’t be bothered and that’s the difference!



pic.twitter.com/PAcOcgn5iu