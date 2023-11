Meksikoje triumfavusi Swiatek sugrįžo į geriausios pasaulio tenisininkės poziciją

Lenkė penkis kartus palaužė J. Pegulą ir per 59 minutes trukusį nokdauną laimėjo 11 paskutiniųjų geimų bei iškovojo savo pirmąjį WTA finalo titulą viena diena atidėtame mače.

I. Swiatek į turnyrą atvyko įsibėgėjusi, nes praėjusį mėnesį laimėjo „China Open“ turnyrą ir per penkis mačus šiame turnyre, kuriame dalyvauja aštuonios geriausios pasaulio žaidėjos, nepralaimėjo nė vieno seto.

Reclaim the throne.@iga_swiatek is back to World No. 1 on the Hologic WTA Tour!#1GA pic.twitter.com/ufSK9OgWoF