Meksika iškovojo „Gold Cup“ titulą, o Jimenezas pelnytą įvartį skyrė tragiškai žuvusiam Jota

R. Jimenezas, kuris nuo 2018 iki 2020 metų du sezonus žaidė „Wolves“ kartu su D. Jota, pasižymėjo 27-ąją susitikimo minutę. Pastarasis švęsdamas įvartį išsitraukė Meksikos rinktinės marškinėlius, pažymėtus 20-uoju numeriu su D. Jota vardu.

R. Jimenezas spaudos konferencijos metu prieš rungtynes pasakojo, kad D. Jota buvo puikus komandos draugas per praleistus dvejus metu „Wolves“ klube, su kuriuo reguliariai palaikė ryšį.

Priminsime, jog D. Jota ir jo brolis Andre žuvo autoavarijos metu Ispanijoje. Ši tragedija sukrėtė visą futbolo bendruomenę.

Tuo tarpu finalą laimėjusi Meksikos rinktinė iškovojo 10-ąjį „Gold Cup“ čempionato titulą.

Raul Jimenez hit Diogo Jota's FIFA celebration and held up a jersey with his name after equalizing for Mexico. They played together for two seasons at Wolves ❤️ pic.twitter.com/V0Po9VUDoo

raúl jimenez scores the equalizer for méxico and then does diogo jota’s celebration in memory of him (who was also his former teammate at wolves) 🥺❤️ pic.twitter.com/j6l12oH0mv