Meilę „Žalgiriui“ išreiškęs Šaras apžvelgė laukiančią Eurolygos pusfinalio kovą: „Tai tikrai emocionalu“

Atkaklioje ketvirtfinalio serijoje Turkijos klubas 3:2 nukovė Donato Motiejūno „AS Monaco“ ir jau ruošiasi finalinėms kovos, kurios vyks Berlyne, gegužės 24-26 dienomis.

„Skirtumas patekti ar nepatekti į finalo ketvertą yra Calathesas, kuris įmetė du tritaškius, o aš dabar atrodau kaip genijus“, – reaguodamas į įtemptas lemiamas serijos rungtynes „Eurohoops“ portalui sakė lietuvis.

48-erių Š. Jasikevičiui finalo ketvertas jau nėra naujiena. Kaip vyriausiajam treneriui jam pavyko į finalo ketvertą atvesti ir „Žalgirį“, ir „Barcelona“, o kaip žaidėjui jam ne kartą teko dalyvauti finale, įskaitant 2003, 2004, 2005 ir 2009 m. iškovotus čempionų trofėjus.

🎙️"Yellow nation, get ready for Berlin"



Saras Jasikevicius already in the #F4GLORY mood🔜 pic.twitter.com/FqPZxWYqow