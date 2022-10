Medalius skinanti Rūta Meilutytė apie pasaulio čempionatą: „Apie tai galvoju“

Pirmajame šio sezono pasaulio taurės etape R.Meilutytė šią rungtį laimėjo pasiekdama Europos rekordą (28.60) ir antrą rezultatą šios rungties istorijoje. Vienintelį kartą greičiau šią rungtį yra įveikusi pasaulio rekordininkė jamaikietė Alia Atkinson (28.56).

Po iškovoto aukso medalio „Swimswam“ kalbinta R.Meilutytė buvo paklausta dėl šiais metais gruodį Melburne (Australija) vyksiančio pasaulio čempionato trumpajame baseine, tačiau Lietuvos plaukikė teigė, kad šiuo metu jame dalyvauti neketina, bet šis klausimas vis dar yra atviras.

Nors prieš išvykdama į pasaulio taurės etapus lietuvė buvo teigusi, kad dalyvavimas pasaulio čempionate jos planuos nėra.

„Dabar sakyčiau, kad ne, bet dar nežinau. Aš vis dar apie tai galvoju, mes pamatysime“, – sakė R.Meilutytė.

🇱🇹Ruta Meilutyte🆚 🇺🇸Lilly King swimming on World Record pace in 100m Breast! Who's going to touch first?#Swimming World Cup 2022@_king_lil @MeilutyteRuta pic.twitter.com/fph1VEHc6V