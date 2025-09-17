Mbappe dublis išplėšė pergalę „Real“ prieš „Marseille“, o „Tottenham“ laimėjo po „Villarreal“ vartininko klaidos

Trentas Alexanderis-Arnoldas sužaidus vos keturias minutes dėl patirtos traumos paliko aikštę, vietoje jo rungtynėse pasirodė Danielis Carvajalis. Timothy Weah tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Marseille“ į priekį 1:0. Kylianas Mbappe sužaidus beveik pusvalandį sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
D. Carvajalis sužaidus 70 minučių po VAR peržiūros buvo nubaustas raudona kortele už smūgį varžovui galva. Netrukus K. Mbappe antrą kartą pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir persvėrė rezultatą „Real“ naudai 2:1.
DANI CARVAJAL IS SHOWN A RED CARD FOR A HEADBUTT ON MARSEILLE'S RULLI. pic.twitter.com/EmvJbpm6jhREKLAMA— ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2025
„Karališkojo“ klubo startinės sudėties vidurkis šiose rungtynėse siekė 24 metus ir 323 dienas. Tai yra antra jauniausia „Real“ trenerio išleista sudėtis Čempionų lygoje.
Franco Mastantuono tapo jauniausiuoju „Real“ žaidėju, pradėjusiu Čempionų lygos rungtynes startinėje sudėtyje (18 metų ir 33 dienos), pagerinęs iki tol Endrickui priklausiusį rekordą (18 metų ir 73 dienos).
„Real“ atliko net 11 smūgių į vartų plotą per pirmąsias 45 žaidimo minutes prieš „Marseille“, daugiausia Čempionų lygos pirmajame kėlinyje bent nuo 2003/2004 m. sezono.
Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Tottenham“ minimaliu rezultatu 1:0 nugalėjo „Villarreal“ futbolininkus.
„Villarreal“ vartininkui Luizui varžovų surengtos atakos metu nepavyko išlaikyti pagauto kamuolio rankose, kuris atsidūrė vartų tinkle ir „Tottenham“ išsiveržė į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Tottenham“ iš viso šiose rungtynėse atliko 9 smūgius, tuo tarpu „Villarreal“ futbolininkai – 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!