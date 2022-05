M.Balotelli pasižymėjo 33-ią, 36-ą, 44-ą, 62-ą ir 70-ą minutėmis. „Adana Demirsport“ šiame sezone užėmė 9-ą vietą, o šios rungtynės nutraukė net penkių iš eilės pralaimėjimų seriją.

M.Balotelli per 31 Turkijos lygos rungtynes viso pelnė 18 įvarčių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, užsidirbo 10 geltonų ir 1 raudoną kortelę.

Stop what you're doing and watch one of Mario Balotelli's five goals today 😱 pic.twitter.com/AEXTMZQTcd