Mario Balotelli paaiškino, kodėl nepasiekė Cristiano Ronaldo aukštumų ir atskleidė planus karjerą tęsti JAV

34 metų puolėjas neslėpė – būtent C. Ronaldo treniruočių disciplina yra tai, ko jis niekada nesugebėjo pasiekti. Portugalas net ir būdamas 40-ies vis dar sėkmingai rungtyniauja tiek „Al-Nassr“ klube, tiek nacionalinėje rinktinėje, o tuo metu M. Balotelli po nesėkmingo laikotarpio Genujos „Genoa“ klubą palieka surengęs vos kelis epizodinius pasirodymus.

Nors italas kadaise buvo laikomas vienu perspektyviausių puolėjų Europoje ir spindėjo Milano „Inter“ klube, vėliau jo karjerą lydėjo nepastovumas ir neišpildyti lūkesčiai. Visgi M. Balotelli savo kolekcijoje turi UEFA Čempionų lygos titulą su „Inter“, istorinį „Premier“ lygos trofėjų su „Manchester City“ ir tris „Serie A“ čempionų žiedus.

Nuo perėjimo į „Genoa“ 2023-ųjų spalį jis per 6 susitikimus aikštėje praleido tik 56 minutes. Kaip pats sako – Italijoje daugiau nebežais.

„Jis žudosi per treniruotes, o aš – ne... Jis turi daugiau pinigų“ – kalbėdamas per „Rai 2“ apie C. Ronaldo šmaikštavo M. Balotelli.

Pasak italo, sprendimas persikelti į „Genoa“ buvo klaida: „Galėjau padaryti daugiau, bet esu laimingas. Dėkoju visiems sirgaliams, kurie mane myli, bet pasirinkau netinkamą klubą. Mažai tikėtina, kad dar žaisiu Italijoje ar apskritai Europoje.“

Paklaustas, ar jau žino, kur tęsis jo karjera, M. Balotelli atsakė: „Taip, Amerikoje. Žaisiu dar dvejus ar trejus metus prieš baigdamas karjerą.“

Pasibaigus jo sutarčiai šią vasarą, futbolininkas taps laisvuoju agentu ir galės be išpirkos prisijungti prie bet kurios MLS komandos.