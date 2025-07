„Manchester United“ ir dar vienas klubas konkuruoja dėl Benjamino Šeško parašo

Per pastaruosius du sezonus Vokietijoje B. Šeško spėjo pasižymėti gera statistika, jo sąskaitoje pelnyti 39 įvarčiai per 87 oficialias rungtynes „RB Leipzig“ sudėtyje. Praėjusiame sezone jis per visus turnyrus pasižymėjo 21 kartą ir patvirtino vieno perspektyviausių Europos žaidėjų vardą.

„Manchester United“ naujasis trenerių štabas ir vadovybė ryžtingai ieškojo puolėjo, kuris papildytų jau esamus puolėjus (M. Cunha, B. Mbeumo) ir suteiktų atakų ašyje reikiamą greičio bei universalumo užtaisą. Pasak klubo atstovų, tai ne tik ilgalaikė investicija, bet ir logiškas žingsnis po praėjusio sezono, kai lygoje „United“ pagrindiniai puolėjai pelnė vos septynis įvarčius.

Konkurencija dėl B. Šeško nėra maža – dėl puolėjo aktyviai derasi ir „Newcastle United“ vadovai, siūlantys net didesnę algą ir Čempionų lygos galimybę. Visgi, norėdami įsigyti šį žaidėją anglai turės pakloti bent 80 milijonų eurų, o tarpusavio konkuravimas šią sumą gali padidinti net iki 90 milijonų.

Pranešama, jog žlugus deryboms su „RB Leipzig“, „Manchester United“ atsigręžtų į „Aston Villa“ atakų lyderį Ollie Watkinsą.