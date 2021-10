„Man Utd“ strategas po pokalbio su vadovais: „Neleisiu, kad šis laikotarpis mane apibūdintų“

Šią savaitę norvegas buvo itin kritikuojamas po to, kai „Man United“ namuose 0:5 nusileido principiniams varžovams „Liverpool“.

Šeštadienį O.G.Solskjaeris ir „Man United“ laukia dar vienas rimtas iššūkis – „Tottenham“ – o pralaimėjimas sukeltų dar daugiau klausimų „Man United“ vadovams. Visgi šešiskart „Premier“ lygą laimėjęs ir pergalingame 1999 m. Čempionų lygos finale įvartį įmušęs buvęs puolėjas įsitikinęs, kad jis susigrąžins pasitikėjimą kaip treneris.

„Mano 18 metų, praleistų šiame klube, negali būti nubraukti per kelias savaites. Turėjau pakilimų ir nuosmukių kaip žaidėjas, pakilimų ir nuosmukių kaip šios komandos treneris ir kaip dublerių treneris. Aš visada kovoju. Neleisiu, kad šis laikotarpis mane apibūdintų. Šeštadienį sieksime teigiamo rezultato ir tai yra vienintelis dalykas, kurį galime padaryti. Mums reikia reakcijos, mums reikia rezultato“, – sakė O.G.Solskjaeris.

„Man United“ pralaimėjo trejas iš paskutinių keturių rungtynių „Premier“ lygoje, o treneris atskleidė, kad jau kalbėjosi su vadovais.

