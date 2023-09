„Man City“ ir dešimtyje pratęsė pergalių seriją, o lygos debiutantai iškovojo istorinį tašką

Nuo pat rungtynių pradžios varžovus spaudę šeimininkai pirmąjį įvartį pelnė septintąją minutę. Varžovams taip ir neleidę perimti kamuolio kontrolės, „Manchester City“ pelnė įvartį po to, kai Kyle‘as Walkeris surado Philą Fodeną, o šis smūgiu į dešinįjį vartų kampą nepaliko varžovų vartininkui jokių vilčių.

Jau keturioliktąją rungtynių minutę apie save priminė Erlingas Haalandas. Rezultatyviausias „Premier“ lygos žaidėjas po aukšto Matheuso Nuneso perdavimo pasižymėjo smūgiu galva.

Per likusią pirmojo kėlinio dalį savo šansų dar turėjo puikią formą demonstruojantis „City“ argentinietis Julianas Alvarezas, bet jo bandymus sustabdė varžovai.

Prasidėjus antrajam kėliniui neatlaikė Rodri nervai. „Manchester City“ saugas po kelių kietų varžovo veiksmų įsivėlė į susistumdymą, kurio metu ispanui paėmus varžovą už kaklo teisėjas tai įvertino raudona kortele.

Nors „Manchester City“ beveik visą kėlinį žaidė mažumoje, rimtų progų pasižymėti „Nottingham Forest“ ilgą taip ir nesukūrė. Negana to, arti savo antrojo įvarčio buvo E. Haalandas, bet šį kartą jo smūgis buvo per aukštas. Galiausiai jau per pridėtą laiką Edersoną padirbėti privertė Willy Boly, bet ir jo ataka įvarčiu nevirto.

Kitose „Premier“ lygos rungtynėse savo pirmąjį tašką istorijoje iškovojo „Luton“ futbolininkai. Jie rungtynes su dešimtyje susitikimą baigusiais „Wolves“ baigė lygiosiomis 1:1. Istorinį tašką jiems garantavo Morriso Carltono realizuotas 11 metrų baudinys, o varžovams įvartį pelnė Pedro Neto.

Lygiosiomis baigėsi ir susitikimas tarp „Crystal Palace“ ir „Fulham“, o šios komandos išsiskyrė be įvarčių – 0:0.