Maksvytis atskleidė, koks Petrausko taktinis manevras išmušė žalgiriečius iš įprasto ritmo

Po susitikimo kauniečių treneris Kazys Maksvytis akcentavo, kad pergalė nebuvo pasiekta lengvai. „Iškovojome pergalę ne tokią lengvą, kokią matome galutiniame rezultate. Kažkiek tai galima pateisinti, kad po ilgo sezono, kai žaidėme kas antrą dieną, davėme porą laisvų dienų ir trūko šiek tiek ritmo.

Didžiąją rungtynių dalį varžovai laikėsi zoninės gynybos dėka ir keitaliojo gynybas. Pradėjome žaisti su žaidėjais, kurie geriau pataiko, geriau judina kamuolį ir nubaudėme ties jų rizikomis“, – kalbėjo K.Maksvytis.

– Galbūt komanda kažkiek strigo dėl to, kad Eurolygoje beveik nesusiduriate su aikštės gynyba?

– Be abejo. Manau, kad tai buvo gera treniruotė, kaip atakuoti zoną. Gale ir laikėme žaidėjus, kurie geriau žaidžia prieš zoninę gynybą.

– Atrodė, kad prieš zoninę gynybą puolėte taip pat kaip prieš asmeninę?

– Naudojome tuos pačius derinius, kurie tinka prieš ir prieš asmeninę, ir prieš zoninę gynybas. Esmė buvo išpildyme ir išsidėstyme. Neužėmėme kampų, neįkirtome į laisvus plotus ir gana blogai judėjo kamuolys. Gale, kai tai pradėjome daryti – viskas pasiteisino.

– Kiek tokiose rungtynėse buvo svarbus K.Lukošiūno faktorius ir ar jaučiate jo ambicijas įrodyti, kad yra vertas būti „Žalgiryje“?

– Nusprendėme nelaukti ir mesti Lukošiūną į aikštę. Galbūt jis nebuvo planuotas rotacijoje su tiek minučių, bet pamatėme, kad stringame su pataikymu, tad Karolis yra ta opcija. Jis gavo šansą ir jį išnaudojo.

– Ketvirtajame kėlinyje jau buvote įgiję dviženklį pranašumą, bet jį išbarstėte. Atsipalaidavote?

– Manau, kad atsipalaidavome. Buvo prarastas kamuolys, buvo keletas situacijų tranzicijos gynyboje. Prieš Kėdainius turime drausmingai grįžti, skirti stiprias rankas.

– I.Brazdeikis buvo nubaustas technine pražanga už kabojimą ant lanko. Ką kalbėjotės su juo bei arbitrais po to?

– Brazdeikis už savo veiksmus gavo techninę, o mano akcentas buvo, kad kamuolys nebuvo krepšio zonoje ir tai nieko nepaveikė.

– Kodėl T.Cavanaugh nebuvo registruotas rungtynėms?

– Jis grįžinėja į ritmą ir vienerias rungtynes žaidė. Sezonas ilgas ir jeigu jo prireiks, mes tą pagalbą ir panaudosime. Jis yra pasiruošęs žaisti, bet jo fizinė forma dar nėra aiški.

– Nebuvo keista, kad namų rungtynės Prienuose ir kaip atmosfera?

– Atmosfera buvo gana nebloga, kadangi privažiavo daug mūsų sirgalių. Yra kaip yra, savo salės neturime, tad tenka žaisti Prienuose.

– Pernai po Eurolygos sezono kai kurie žaidėjai LKL nebeturėjo motyvacijos. Ar nejaučiate kažko panašaus šiemet?

– Pažiūrėsime. Bandysime išlaikyti ritme. Tai pirmosios atkrintamųjų rungtynės. Norisi sezoną užbaigti gerai.

Kėdainių ekipos treneris Gediminas Petrauskas išskyrė vieną prastą rungtynių atkarpą.

„Sveikinimai varžovams su pergale. Viena atkarpa nulėmė rungtynių baigtį ir jos metu negalėjome apsiginti. Atsilieka 0:1 ir stengsimės Kėdainiuose sužaisti geriau“, – pabrėžė strategas. G.Petrauskas taip pat norėjo atkreipti dėmesį ir į, anot jo, per ilgai baudos aikštelėje buvusius žalgiriečius. „Aš noriu pasižiūrėti video, kiek „Žalgirio“ aukštaūgiai praleido baudos aikštelėje. Gynyba buvo sudėliota, kad baudos aikštelę paliekame laisvą ir ten stovi net keli varžovų žaidėjai. Analizuosime tas situacijas, skaičiuosime sekundes – reikės paklausti galbūt pasikeitė taisyklės. Per seminarą lyg to ir nesakė“, – teigė Kėdainių komandos treneris.