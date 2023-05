Maksimalios Eurolygos ketvirtfinalio intrigos: kurios komandos keliaus į Kauną?

Ramiai šią savaitę gali jaustis tik Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai, kurie jau užsitikrino vietą Eurolygos finalo ketverte Kaune. Dar praėjusią savaitę „Žalgirio“ sirgaliai tikėjosi stebuklo, tačiau „Barcelona“ nugesino visas kauniečių viltis trečiąjį kartą įrodydama savo pranašumą.

Pusfinalio varžovus lietuvio treniruojama ekipa sužinos jau trečiadienį, kai paaiškės Madrido „Real“ ir Belgrado „Partizan“ atkrintamųjų poros nugalėtojas.

Tuo tarpu likusių porų mūšiuose serijos rezultatai yra lygūs 2:2, o šią savaitę vyks lemiami mūšiai, po kurių sužinosime, kas keliauja kovas pratęsti Kaune.

Still 3⃣ #F4GLORY spots to be decided...



3⃣ Game 5's next week👀



Here's the updated bracket👇 pic.twitter.com/Elvia3XAoX