Majamio „Inter“ su Lioneliu Messi sugrįžo iš dviejų įvarčių deficito ir išplėšė tašką dvikovoje su „Union“

Lionelis Messi įkvėpė komandos sugrįžimą – pelnė įspūdingą įvartį atlikdamas baudos smūgį ir rezultatyviai asistavo komandos draugui. Tai buvo svarbus atsakas po nesėkmingo periodo, kai per pastarąsias septynerias rungtynes buvo patirti penki pralaimėjimai.

„Manau, kad parodėme charakterį, asmenybę. Vėl labai sunkiai pradėjome rungtynes, nes iškart praleidome įvartį, o tokioje situacijoje, kokioje esame dabar, tai labai sunku. Pradedi galvoti, kad vėl teks vytis varžovą, – sakė J. Mascherano. – Bet vaikinai parodė daug charakterio. Jie įrodė, kad nori kovoti, kad išeitų iš šios situacijos. Manau, parodėme, kad turime sielą ir turime kovoti.“

Nepaisant noro nutraukti nesėkmių seriją, Majamio klubui sunkiai sekėsi sustabdyti šeimininkus pirmoje rungtynių pusėje – „Union“ į pertrauką išėjo pirmaujant 2:0. J. Mascherano per pertrauką bandė pažadinti komandą, ragino žaidėjus pamiršti neigiamo rezultato pasekmes ir susitelkti į žaidimo planą.

„Per pertrauką pasakiau jiems, kad mūsų situacija šūdina ir vienintelis kelias pamatyti saulę – atiduoti viską ir pamiršti rezultatą, – kalbėjo J. Mascherano. – Rezultatas – mano kaltė, tai mano atsakomybė. Jie turi žaisti, nes futbolas – tai žaidimas, ir mes turime žaisti.

Sakiau: „Žaiskite, negalvokite apie rezultatą.“ Rezultatas – trenerio kaltė, trenerio atsakomybė. Bet mes norime turėti kamuolį, judėti iš vienos pusės į kitą, žaisti priešininko aikštės pusėje. Man tai – būdas pradėti rungtynes, laimėti mačus, grįžti į gerą formą. Bandžiau tai perteikti, nes tai vienintelis kelias. Mes negalime būti susirūpinę dėl rezultato. Negalime bijoti. Turime žaisti.“

Tadeo Allende pradėjo sugrįžimą įmušdamas 60-ąją minutę, tačiau netrukus šeimininkai vėl atstatė dviejų įvarčių persvarą – antrą kartą pasižymėjo Tai Baribo.

Komandos kapitonas L. Messi vėl sugrąžino Majamio klubą į rungtynes pelnydamas įvartį nuostabiu baudos smūgiu iš baudos aikštelės prieigų. Rungtynių pabaigoje po dar vieno rezultatyvaus L. Messi perdavimo Telasco Segovia pelnė išlyginamąjį įvartį ir išplėšė tašką svečiams.

