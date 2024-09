Madrido derbyje – sustabdytos rungtynės ir „Atletico“ per pridėtą laiką išplėštos lygiosios

Jei pirmajame kėlinyje abi komandos didesnių progų pasižymėti neturėjo, tai po pertraukos „Real“ išnaudojo savo galimybę.

Po baudos smūgio Vinicius Junioras surado laisvą Ederį Militao, o šio smūgis, po rikošeto, suspurdėjo „Atletico“ vartų tinkle.

Sužaidus 68 minutes šeimininkų gerbėjai pradėjo mėtyti daiktus į aikštę, o teisėjas priėmė sprendimą 10 minučių išsiųsti žaidėjus į rūbines. Pertraukos metu savo gerbėjus bandė raminti tiek ir „Atletico“ treneris Diego Simeone, tiek ir žaidėjai Jose Maria Gimenezas ir Koke, tačiau net ir tokie veiksmai nepadėjo nuraminti įsisiautėjusių fanų, tad pertrauka užsitęsė.

⚠️ Simeone and Koke ask Atlético fans to stop throwing objects to Courtois… as the game has been currently suspended. pic.twitter.com/0n3deNrwln

