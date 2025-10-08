Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Maccabi“ pirmą kartą džiaugėsi pergale Eurolygoje po įtemptos kovos su „Hapoel“ Tel Avivo derbyje

2025-10-08 23:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 23:06

Eurolygoje dviejų Tel Avivo komandų akistatoje „Maccabi“ (1/2) ekipa 103:90 (24:25, 21:20, 27:25, 31:20) palaužė „Hapoel“ (2/1) krepšininkus.

T.Blattas ryškiai spindėjo nugalėtojų gretose (Euroleague.net)

Eurolygoje dviejų Tel Avivo komandų akistatoje „Maccabi“ (1/2) ekipa 103:90 (24:25, 21:20, 27:25, 31:20) palaužė „Hapoel“ (2/1) krepšininkus.

REKLAMA
0

Tai buvo pirmoji „Maccabi“ pergalė šių metų Eurolygoje ir tuo pačiu pirmoji „Hapoel“ nesėkmė.

Sofijoje vykusias rungtynes solidžiau pradėjo „Maccabi“, kuri po Romano Sorkino dvitaškio buvo įgijusi 7 taškų persvarą – 19:12. Vis tik geriau kėlinį užbaigusi „Hapoel“ netgi išsiveržė į priekį – 25:24.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo kėlinio metu jau „Hapoel“ buvo šiek tiek atitrūkusi (35:30), tačiau „Maccabi“ atsakė spurtu 7:0. Į pertrauką ilsėtis klubai išėjo esant lygiam rezultatui – 45:45.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmosiomis trečiojo kėlinio minutėmis vyko visiškai lygi kova, tačiau tuomet „Hapoel“ komandą truktelėjo Vasilije Micičius – 60:55. Romas Sorkinas ir Jaylenas Hoardas truktelėjo savąją ekipą (64:63), o po trijų kėlinių „Hapoel“ pirmavo 70:69.

Lemiamo ketvirčio metu „Maccabi“ truktelėjo T.J.Leafas (78:74), o J.Dowtinas pridėjo tris tikslius tolimus metimus – 87:74. V.Micičius pataikė tritaškį (77:87), tačiau ir vėl taškus pelnė J.Dowtinas – 89:77. Kaip paaiškėjo vėliau, tai ir buvo lemtingas „Maccabi“ spurtas ir rungtynes Odedo Katassho auklėtiniai laimėjo 103:90.

REKLAMA
REKLAMA

„Hapoel“: Elijah Bryantas 18 (1/6 trit.), Antonio Blakeney 16 (4/6 trit.), Danas Oturu 15 (6/6 dvit.), Vasilije Micičius 14 (4 rez. per.), Chrisas Jonesas 12 (1/5 trit.).

„Maccabi“: Lonnie Walkeris 20 (4/6 trit.), Oshae Brissettas 19, Jeffrey Dowtinas (3/5 trit.) ir Jaylenas Hoardas po 13, Tamiras Blattas 11 (7 rez. per.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų