„Maccabi“ pirmą kartą džiaugėsi pergale Eurolygoje po įtemptos kovos su „Hapoel“ Tel Avivo derbyje

Tai buvo pirmoji „Maccabi“ pergalė šių metų Eurolygoje ir tuo pačiu pirmoji „Hapoel“ nesėkmė.
Sofijoje vykusias rungtynes solidžiau pradėjo „Maccabi“, kuri po Romano Sorkino dvitaškio buvo įgijusi 7 taškų persvarą – 19:12. Vis tik geriau kėlinį užbaigusi „Hapoel“ netgi išsiveržė į priekį – 25:24.
Antrojo kėlinio metu jau „Hapoel“ buvo šiek tiek atitrūkusi (35:30), tačiau „Maccabi“ atsakė spurtu 7:0. Į pertrauką ilsėtis klubai išėjo esant lygiam rezultatui – 45:45.
The home team getting it done on both ends to close out the first half! 🔴#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/Swbxlph3SDREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 8, 2025
Pirmosiomis trečiojo kėlinio minutėmis vyko visiškai lygi kova, tačiau tuomet „Hapoel“ komandą truktelėjo Vasilije Micičius – 60:55. Romas Sorkinas ir Jaylenas Hoardas truktelėjo savąją ekipą (64:63), o po trijų kėlinių „Hapoel“ pirmavo 70:69.
Lemiamo ketvirčio metu „Maccabi“ truktelėjo T.J.Leafas (78:74), o J.Dowtinas pridėjo tris tikslius tolimus metimus – 87:74. V.Micičius pataikė tritaškį (77:87), tačiau ir vėl taškus pelnė J.Dowtinas – 89:77. Kaip paaiškėjo vėliau, tai ir buvo lemtingas „Maccabi“ spurtas ir rungtynes Odedo Katassho auklėtiniai laimėjo 103:90.
„Hapoel“: Elijah Bryantas 18 (1/6 trit.), Antonio Blakeney 16 (4/6 trit.), Danas Oturu 15 (6/6 dvit.), Vasilije Micičius 14 (4 rez. per.), Chrisas Jonesas 12 (1/5 trit.).
„Maccabi“: Lonnie Walkeris 20 (4/6 trit.), Oshae Brissettas 19, Jeffrey Dowtinas (3/5 trit.) ir Jaylenas Hoardas po 13, Tamiras Blattas 11 (7 rez. per.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!