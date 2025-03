M. Čepas reziumavo U-18 rinktinės pasirodymą Maltoje: „Išsigryninę klaidas jas taisysime“

REKLAMA

Mindaugo Čepo treniruojami vaikinai pirmose rungtynėse neišlaikė persvaros 2:0 ir dvikova baigėsi taikiai 2:2, o antrame susitikime lietuviams pavyko išlaikyti sausus vartus, o Nedo Garbaliausko įvartis pirmo kėlinio pabaigoje leido iškovoti pergalę 1:0.

Po stovyklos visą patirtį bei rungtynes reziumavo treneris M. Čepas.

„Kas liečia visą kontekstą kontrolinėse rungtynėse, tai vienas iš pagrindinių akcentų buvo išbandyti kiek galima daugiau žaidėjų, kad kiekvienas iš jų gautų atitinkamai žaidybinio laiko ir galėtume išsigryninti visų žaidėjų stipriąsias ir silpnesnes puses jau žiūrint į ateitį.

O kalbant apie rungtynių turinį, tai pirmas dalykas, kuris patiko, yra vaikinų požiūris į šitas kontrolines rungtynes. Man patiko energija, noras ir aistra. Kalbant apie žaidimo kokybę, buvo gerų momentų, buvo silpnesnių, bet jei reikėtų reziumuoti visą savaitę, tai turėjome kokybišką ir konstruktyvią stovyklą dar iki rungtynių, kur per trumpą laiką bandėme prisibelsti iki vaikinų ir jiems pateikti maksimaliai informacijos apie mūsų vertybes, apie mūsų filosofiją, ką mes norime matyti mūsų rinktinėje, tiek puolime tiek ir gynyboje.

Tai yra proceso dalis, klaidas išsigryninę taisysime jas kitoje stovykloje ir norime būti pilnai pasiruošę lapkričio atrankos turnyrui“, – kalbėjo treneris.

Kalbėdamas apie pirmas rungtynes, M. Čepas akcentavo, jog kai Malta įmušė pirmą įvartį ir sumažino mūsiškių persvarą iki minimumo, lietuvių žaidime atsirado papildomo skubėjimo.

„Šioje vietoje daugiau fokusavomės į savo žaidimą, ne į varžovus. Pirmame kėlinyje valdėme rungtynes. pelnėme įvartį po atidirbtos standartinės situacijos, antras įvartis krito po tranzicijos, uždirbtas iš išpildytas baudinys.

Antrame kėlinyje pamatėme, kad 2:0 dar nėra pergalė ir praleidus pirmą įvartį gal pradėjome skubėti, įsivėlėme į Maltos rinktinės žaidimą ir neatsilaikėme. Įvarčiai praleisti po individualių klaidų, tas situacijas peržiūrėsime ir viliuosi, kad jų oficialiose rungtynėse nebekartosime“, – akcentavo treneris.

Tuo tarpu antroje dvikovoje trenerių štabas parotavo sudėtimi, suteikė laiko ir kitiems futbolininkams, o tai leido iškovoti pergalę 1:0.

„Smagus faktorius buvo sausi išlaikyti vartai. Tose rungtynėse jau žaidė kiti žaidėjai, buvo kitokios rungtynės, kalbant apie žaidimą gynyboje – gal mažiau leidome priešininkui susikurti pavojingų momentų prie mūsų vartų, patys pelnėme įvartį išėję į greitą ataką.

Per dvejas rungtynes apskritai pamatėme tendenciją, kai perėmus kamuolį sekėsi pereiti į greitą puolimą. Puiku baigti stovyklą su pergale ir judėsime toliau“, – sakė M. Čepas.

Esminis Lietuvos rinktinės startas bus lapkričio mėnesį, kai UEFA Europos čempionato U19 atrankos turnyre Lietuvoje mūsiškiai žais su Anglijos, Škotijos ir Latvijos komandomis.

„Dar turėsime tris stovyklas, per kurias žaisime septynerias kontrolines rungtynes ir ruošimės pagrindiniam renginiui, kovai rudenį atrankoje. Visas darbas yra priešakyje, tikiuosi, kad iki to laiko ateisime be traumų, sveiki ir pilni noro kautis už savo šalį“, – vylėsi strategas.