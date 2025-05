M. Barber: Rose Namajunas pralaimėjo dėl UFC šališkumo ir karjeros saulėlydžio

Moterų svorio kategorijos iki 56,7 kg reitinge E. Blanchfield dabar yra 4-a, o M. Barber – 5-a. Taigi, šios kovos laimėtoja labai priartės prie titulinės kovos.

Simboliška tai, kad E. Blanchfield į narvą grįžta po pergalės būtent prieš R. Namajunas. Pernai lapkritį R. Namajunas kur kas geriau pradėjo kovą, bet E. Blanchfield atsitiesė ir laimėjo kontroversišku teisėjų sprendimu (48-47, 48-47, 48-47).

M. Barber iki šiol yra įsitikinusi, kad R. Namajunas toje kovoje buvo „apvogta“. Amerikietė MMA žurnalistui Arieliui Helwani pateikė savo versiją, kodėl UFC taip pasielgė.

„Manau, kad Erin buvo padovanota pergalė prieš Rose. Erin toje kovoje smūgiavo kur kas prasčiau nei Rose. Galiu nuoširdžiai pasakyti, kad, mano nuomone, Rose tą kovą laimėjo. Manau, kad taip galvojo daugybė žmonių, o Erin tiesiog pasisekė.

Tiek UFC, tiek visi kiti žino, kad Rose karjera artėja prie pabaigos. Kas iš to, jei UFC būtų skyrę pergalę Rose? Jiems iš to nebūtų jokios naudos, o štai Erin yra jaunesnė kovotoja, yra laiko ją pareklamuoti visuomenei, todėl teisėjai jai ir atidavė pergalę. UFC tikrai pasitaiko šališkų teisėjų“, – teigė M. Barber.

"I think that [Erin Blanchfield] was gifted the win over Rose [Namajunas]."



Maycee Barber thinks her #UFCVegas107 opponent should be on a losing streak entering this weekend. pic.twitter.com/BKeQY4meD0