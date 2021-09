Lyg ant sparnų skriejęs „Real“ sezono starte patiesė Eurolygos čempionus

Ispanijos ekipa jautį už ragų stvėrė nuo pirmųjų akimirkų ir susitikimą pradėjo atkarpa 12-0. Įspūdingai puolime žaidę aikštės šeimininkai netruko atsiplėšti ir 17 taškų (32:15).

Antrasis kėlinys nebuvo ką lengvesnis svečiams, skirtumas dar labiau išaugo (41:20). Po pertraukos vaizdas išliko toks pats. Nors svečiai dar bandė priartėti, bet Madrido ekipa į visus bandymus irgi atsakė sėkmingomsi atakomis.

Priešnuodžių turkai surado tik ketvirtajame kėlinyje, kai pasinaudojo Madrido krepšininkų atsipalaidavimu ir ketvirčio pabaigoje spurtavo 9:0 (79:69).

