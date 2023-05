Lyderių tempiama „Olympiakos“ iškovojo bilietą į Eurolygos finalinį ketvertą

„Olympiakos“ geriau pradėjo rungtynes, kuri po K.Papanikolaou metimo pirmavo 7:2. „Fenerbahče“ vėliau lygino rezultatą, bet pasibaigus kėliniui šeimininkai pirmavo 20:15.

15-ąją žaidimo minutę „Olympiakos“ atsiliko dviem taškais, bet toliau iniciatyvą perėmė šeimininkai ir nepraleido taškų daugiau nei keturias minutes. Dvitaškį su pražanga pataikęs K.Sloukas pradėjo spurtą 15-0, po kurio paskutinę pirmosios mačo pusės minutę „Olympiakos“ pirmavo 44:31.

Pasibaigus dviem kėliniams šeimininkai buvo priekyje 44:33. „Olympiakos“ trečiajame ketvirtyje laikėsi priekyje. Skirtumas svyravo tarp 8-13 taškų ir pasibaigus kėliniui graikai pirmavo 65:52.

Make that 1500 Assists in his EuroLeague career to date 👏 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 playmaker @kos_slou #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/O2a44BjMyN

Solidžią gynybą demonstravusi „Olympiakos“ penktąją ketvirtojo kėlinio minutę po S.Vezenkovo metimo pranašumą didino iki 15 taškų ir pergalės nepaleido.

Pirėjo komanda finaliniame ketverte žais antrus metus iš eilės. Rungtynes arenoje stebėjo Sakramento „Kings“ ir Domanto Sabonio treneris Mike'as Brownas.

Mike Brown of the @SacramentoKings in the building for Game 5! pic.twitter.com/J49JwdJzXI