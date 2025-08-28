Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Luka Dončičiaus magijos neužteko: slovėnams antausį skėlė lenkai

2025-08-28 23:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 23:40

Luka Dončičius vedė į priekį slovėnus (0/1), bet to neužteko, nes jie 95:105 (25:29, 21:18, 23:33, 26:25) Europos čempionato starte krito prieš Lenkiją (1/0).

Luka Dončičius vedė į priekį slovėnus (0/1), bet to neužteko, nes jie 95:105 (25:29, 21:18, 23:33, 26:25) Europos čempionato starte krito prieš Lenkiją (1/0).

0

Lygiai prasidėjusiame mače lenkai neatsiliko ir išsiveržė į priekį – 15:10. Luka Dončičius ir Jordanas Loydas apsikeitė tritaškiais (18:13), o slovėnas netrukus lygino rezultatą – 20:20. Lenkai iki kėlinio pabaigos susigrąžino persvarą (29:25), tuo tarpu natūralizuotas vedlys vertė slovėnus prašyti pasitarimo – 37:30.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Alenas Omičius skirtumą tirpdė (41:42), tuo tarpu Leonas Stergaras grąžino lygybę – 43:43. Tiesa, neilgam, nes po pertraukos lenkai vėl ėmė kontrolę į savo rankas (62:49) ir pirmavo visą trečią ketvirtį. Edo Muričius grąžino intrigą (75:82), tačiau Lenkija atgavo dviženklį pranašumą – 87:75.

L.Dončičius bandė gelbėti savo ekipą, bet to nepakako, nes tašką dėjo J.Loydas.

 

L.Dončičius finišavo su 34 taškais, 9 rezultatyviais perdavimais, 4 atkovotais kamuoliais, 5 perimtais ir 42 naudingumo balais.

Lenkus priekin vedė J.Loydas (32 tšk., 7/8 trit.) ir Mateušas Ponitka (23 tšk., 7 atk. kam.).

Slovėnija: Luka Dončičius 24 (9 rez. perd.), Edo Muričius 17 (10 atk. kam.), Gregoras Hrovatas 15, Klemenas prepeličius 8, Alenas Omičius 7.

Lenkija: Jordanas Loydas 32 (7/8 trit.), Mateušas Ponitka 23 (7 atk. kam.), Andžejus Pluta 15, Aleksanderis Balcerowskis 11 (6 atk. kam.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

