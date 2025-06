Luisas Enrique sujaudino PSG aistruolių duoklė dukrai po Čempionų lygos triumfo

Emocingas gestas įvyko po to, kai PSG triumfavo Čempionų lygos finale, kai 5:0 sutriuškino Milano „Inter“ ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo prestižinį titulą.

L. Enrique per rungtynes vilkėjo juodus marškinėlius su dukros Xanos vardu, o kai aikštėje šventė pergalę su trofėjumi, PSG aistruoliai išskleidė didžiulį plakatą. Jame buvo pavaizduota Xana, futbolo aikštėje smeigianti mėlynai raudoną PSG vėliavą kartu su savo tėvu.

Ši scena įkvėpta 2015 metų nuotraukos, kurioje tuomet penkerių metų Xana su tuometiniu „Barcelona“ strategu L. Enrique smeigė „Barcelonos“ vėliavą Berlyno olimpinio stadiono aikštės viduryje po Čempionų lygos finale iškovotos pergalės prieš Turino „Juventus“.

"I remember an incredible photo I have with her ... after winning the Champions League, planting an FC Barcelona flag. I hope to do the same with PSG. My daughter won't be there physically, but she'll be there spiritually."



Luis Enrique made his daughter proud tonight 🥹 pic.twitter.com/jW4pCYnHWg

