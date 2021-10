Los Andžele – senas, geras Carmelo Anthony ir išvargta pirmoji „Lakers“ pergalė

Šios rungtynės tapo istorinėmis. Į visų laikų rezultatyviausių NBA žaidėjų sąrašo devintąją vietą užlipo Carmelo Anthony (27423 tšk.). Į 10-ąją poziciją jis išstūmė Mosesą Malone'ą (27409 tšk.).

C. Anthony buvo bene geriausias „Lakers“ žaidėjas, kol lyderiai strigo. Puolėjas per 27 minutes smeigė 6 tritaškius iš 8 ir viso surinko 28 taškus. Jo indėlis buvo kertinis ir rungtynių pabaigoje.

Likus 3 minutėms atrodė, kad „Lakers“ pergalės nebepaleis (113:106), bet svečiai spurtavo 0:6. Svarbų dvitaškį po atkovoto kamuolio pelnė C. Anthony (115:112).

Baudų metimų karuselėje neklydo nė viena ekipa, bet savo šansą išplėšti pratęsimą „grizliai“ turėjo. Likus 2,5 sekundės Kentas Bazemore'as prasižengė prieš tritaškį metantį Ja Morantą. Memfio ekipos lyderis sumetė pirmas dvi, bet nepataikė trečiosios ir C. Anthony baudų metimais įtvirtino šeimininkų pergalę (121:118).

Ja Morant had a chance to tie the game but missed the free throw and the Lakers got the win 😧 pic.twitter.com/Uw2tOtExbR