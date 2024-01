LLAF taurės varžybose Vilniuje – favoritų pergalės ir rekordų gausa

Jose Matas Janarauskas pagerino Lietuvos uždarų patalpų 17-mečių ir 18-mečių rekordus (400 m – 48,35 sek.), Aurėja Beniušytė pagerino Lietuvos uždarų patalpų 17-mečių rekordą (trišuolis – 12.92 m), o jaunieji sprinteriai Adas Dambrauskas (60 m – 6,66 sek.) ir Lukas Sutkus (400 m – 47,99 sek.) fiksavo naujus varžybų rekordus.

„Tikrai džiaugiuosi galutiniu rezultatu, buvo neblogas bėgimas. Visi šūksniai buvo girdimi, neįtikėtina atmosfera“, – po pergalės kalbėjo L. Sutkus, kuris prieš tris savaites pagerino Lietuvos 400 m distancijos 19-mečių rekordą (47,54 sek.). Prieš savaitę lengvaatletis šį nuotolį varžybose Vokietijoje įveikė per 47,64 sek.

„Ganėtinai džiaugiuosi kol kas pasiektais rezultatais, bet, žinoma, visada norisi geresnių. Kitą savaitgalį turėsiu šansą subėgti geresniame manieže, tai žiūrėsiu, ar pavyks tuo šansu pasinaudoti“, – viltingai kalbėjo sprinteris. Pasak L. Sutkaus, jam svarbiausia nuolat tobulėti, o šio sezono vyšnia ant torto būtų patekimas į Romoje (Italija) vyksiantį Europos čempionatą (birželio 7–12 d.).

„Tikrai galėjo būti geriau, galėjau daugiau atsipalaiduoti. Norėjau tos pergalės, tai gal dėl to ir nebuvo to laisvumo. Šiandien norėjosi truputį greičiau, bet nieko tokio“, – septynetu savo pasirodymą vertino 60 m rungties nugalėtojas A. Dambrauskas, kuris tiek atrankoje, tiek ir finale nuotolį įveikė per 6,66 sek.

Prieš kiek daugiau nei savaitę lengvaatletis varžybose Latvijoje pagerino Lietuvos 18-mečių ir 19-mečių rekordus, kai distanciją įveikė per 6,64 sek. Lietuvos 60 m rungties rekordas jau daugiau nei 30 metų priklauso Kastyčiui Klimui (6,62 sek.), tačiau A. Dambrauskas neslepia, jog nori jį pagerinti:

„Nesitikėjau tokių rezultatų tikrai, bet žinojau, kad greitai bėgsiu. Labai norėjosi pagerinti rekordą, bet dar yra startų – Lietuvos čempionatas (vasario 17–18 d.), ten turbūt ir teks. Vasarą didžiausias pasiekimas būtų pasaulio U20 čempionatas Limoje (rugpjūčio 27–31 d.), ten į finalą norėčiau patekti, o laikas nesvarbu.“

Moterų trišuolio rungtyje nugalėjo Diana Zagainova, kuri nušokusi 13.68 m užfiksavo geriausią Lietuvos sezono rezultatą. Lietuvos rekordininkė sezoną pradėjo antradienį, kai varžybose Danijoje atliko vos vieną įskaitinį šuolį (12.69 m): „Tiesą pasakius, praeitu startu ir savo pasirodymu buvau labai nusivylusi, nes penki neįskaityti šuoliai, manau, nėra tinkama mano lygio sportininkei. Per LLAF taurės varžybas turėjau kitų tikslų ir padariau išvadas. Džiaugiuosi, kad beveik pavyko jas išpildyti.“

Fantastišką palaikymą išskyrusi D. Zagainova teigė, jog paskutinį kartą Vilniaus manieže vykusiose varžybose dalyvavo bene prieš 10 metų: „Jautėsi namų aplinka, žinau, kad nemažai žmonių iš artimos

aplinkos atėjo palaikyti. Žiemą turiu suplanuotus dar kelis startus. Žinau, kad trišuolio atranka į pasaulio uždarų patalpų čempionatą Glazge (kovo 1–3 d.) yra itin sunki, nes startuoja tik dvylika sportininkių. Labai norėtųsi ten būti, bet reikia žiūrėti realistiškai, o pagrindinis žvilgsnis į vasarą.“

Jau aštuntą pergalę LLAF taurės varžybose iškovojo šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė (1.80 m), vyrų grupėje triumfavo 2.10 m aukštį įveikęs Mantas Liekis. Šuolio į tolį rungtyje penktą pergalę nuskynė Jogailė Petrokaitė (6.33 m), o Marius Vadeikis ne tik užfiksavo geriausią Lietuvos sezono rezultatą, bet ir pagerino asmeninį uždarų patalpų rekordą (7.74 m). Rutulio stūmimo sektoriuje neįveikiami buvo Simonas Bakanas (17.31 m) ir 15.60 m įrankį nustūmusi Ieva Gumbs (buvusi Zarankaitė – aut. past.).

60 m moterų sprinte nugalėjo asmeninį rekordą pagerinusi Lukrecija Sabaitytė (7,45 sek.), 400 m distancijoje identiškais pasiekimais gali pasigirti Eva Aušraitė (57,43 sek.). 800 m nuotolyje pergales iškovojo Algimantas Žemaitaitis (1 min. 57,07 sek.) ir Viltė Bubinaitė (2 min. 15,38 sek.). 1500 m rungtyje greičiausi buvo Auksė Linkutė (4 min. 39,37 sek.) ir estas Deniss Šalkauskas (3 min. 57,96 sek.).

Ilgiausiame 3000 m nuotolyje nugalėjo ir geriausius Lietuvos sezono rezultatus fiksavo Lukas Prokopavičius (8 min. 40,16 sek.) ir Karolina Bliujūtė (10 min. 03,08 sek.). 60 m barjerinio bėgimo rungtyje pergales iškovojo Gabija Klimukaitė (8,49 sek.) ir Matas Vilinauskas (8,40 sek.), o vyrų trišuolyje pergale džiaugėsi Aurimas Narijauskas (14.45 m).

Sporto klubų varžybas I grupėje laimėjo „COSMA“ I komanda (10523), antroje vietoje – Šiaulių klubas „Piramidė“ (8781), trečioje – Panevėžio „Žvaigždė“ (7730). II grupėje pirmavo klubas „Start you“ (5127).