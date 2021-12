LKL mėnesio MVP tapęs Giedrius Staniulis: „Darau, ką moku geriausiai“

30-metis krepšininkas per trejas lapkritį sužaistas rungtynes demonstravo išties įspūdingus skaičius. Šiaulių ekipos vidurio puolėjas per mėnesį užfiksavo 26 naudingumo balų vidurkį. Centras vidutiniškai rinko po 19,3 taško ir atkovojo po 8,3 kamuolio per rungtynes.

G. Staniulis svariai prisidėjo prie dviejų paskutinių komandos pergalių. Šiauliečiai lapkritį nugalėjo varžovus iš Kėdainių ir Prienų, vėliau nusileido Panevėžio „Lietkabeliui“.

Išgirdęs žinią apie tapimą geriausiu lygos mėnesio žaidėju, krepšininkas būtent ir akcentavo gerėjantį ne savo, o komandos žaidimą.

„Visada smagu, kai kažkas tave pastebi. Dar smagiau, kad komandai sekasi pakankamai neblogai. Būna, kad komandai žaidimas nesiklijuoja, tu surenki gerus skaičius, bet tai tikrai nieko nereiškia. Kai laimi komanda, tai tarsi dviguba pergalė“, – kalbėdamas su LKL.lt sakė krepšininkas.

„Betsafe-LKL“ jau prabėgo pirmasis varžybų ratas, komandos sužaidė po dešimt rungtynių. Žvelgiant į statistiką, akivaizdu, kad visas sezonas, ne tik lapkričio mėnuo, G. Staniuliui klostosi ypač gerai.

Centras vidutiniškai renka po 15,3 taško, sugriebia po 8,3 atšokusio kamuolio ir taip prie komandos žaidimo kaskart vidutiniškai prisideda 21 naudingumo balu.

„Manau, kad pakankamai anksti šiame sezone įgavau gerą sportinę formą. Nauja komanda, bet ir įsilieti į naują kolektyvą šįkart sekėsi tikrai gerai. Gaunu daug pasitikėjimo iš trenerio, jis leidžia žaisti, o aš stengiuosi daryti tai, ką moku geriausiai. Kol kas sekasi neblogai“, – šyptelėjo krepšininkas.

Per savo karjerą G. Staniulis išmaišė daugybę skirtingų klubų. „Šiauliai-7bet“ yra net penkioliktoji šio žaidėjo stotelė. Krepšininkas neslepia, kad keičiant tiek daug komandų, pasitaikydavo ir sunkesnių patirčių.

„Buvo įvairiausių patirčių. Ypač sunku prisijungti prie komandos, pavyzdžiui, sezono viduryje. Atvyksti į naują vietą, ten viskas jau eina sava vaga, o tau reikia kuo greičiau prisitaikyti. Tokių atvejų tikrai buvo ne vienas, turbūt daugumai krepšininkų. O šiemet mes esame jauna komanda, vyrukai tikrai nusiteikę dirbti ir mėgaujasi tokiu krepšiniu, kokį mums leidžia žaisti treneris. Aš čia vienas vyriausių, o treneris tikrai nestato mūsų į kažkokius nemalonius rėmus. Turbūt, viskas susideda į vieną visumą“, – dėstė mėnesio MVP.

2015 metais G. Staniulis tapo geriausiai dėl atšokusių kamuolių kovojančiu krepšininku Lietuvoje.

„Manau, kad tai gali būti tiesiog įgimtas dalykas. Netikiu, kad viską išsprendžia tik ūgis ir svoris. Tu turi jausti, kur tas kamuolys gali atšokti, turi įvertinti situacijas. Aišku, svarbiausia čia kovingumas ir tavo paties noras lipti, šokti, kautis dėl kiekvieno kamuolio. Kartais pavyksta, kartais ne, bet tikrai turi jausti, o tada kautis. Labai geras to pavyzdys yra Julius Kazakauskas. Nei ūgiu, nei svoriu išsiskiria, bet turi tikrai kažką įgimto kovoje po krepšiu ir puikiai tuo naudojasi“, – pasakojo G. Staniulis.

Šis sezonas – kol kas vienas geriausių 30-mečio karjeroje. Tiesa, kalbėdamas apie sunkų darbą, kuris, kaip sako pats krepšininkas, turi atsipirkti, jis išskiria ir sėkmės faktorių.

„Visada reikia įdėti darbo, bet kartu krepšinyje reikia labai daug sėkmės. Tikrai daug progų turėjau tuo įsitikinti. Gyvenimas nuolat rodo, kad be sėkmės faktoriaus neapsieisi. Turi atsidurti reikiamu laiku, reikiamoje vietoje. Krepšinyje tai reiškia labai daug“, – šyptelėjo krepšininkas.

Šiaulių ekipa po pirmojo rato su šešiomis pergalėmis rikiuojasi penktoje vietoje. Pasak mėnesio MVP, maždaug tokį scenarijus dar prieš sezono pradžią klube ir buvo planuojamas, tačiau dabar apetitas kyla bevalgant.

„Prieš sezoną kalbėjome su treneriu ir klubo vadovais, išsikėlėme sau aukštus tikslus. Bet jie tikrai nėra nerealūs. Norėtųsi sezono pabaigoje būti tarp keturių stipriausių komandų, gal tai net viršytų lūkesčius, bet kodėl gi nepakovojus. Manau, kad mes link to ir einame. Aišku, dar tik pirmas ratas baigėsi, bet drįsčiau sakyti, kad mums tai gali būti neblogas sezonas“, – tikino G. Staniulis.