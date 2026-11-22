Panevėžio „Lietkabelis“ (6/4) savo arenoje priims Kauno „Žalgirį“ (10/0).
Nenado Čanako auklėtiniams tai yra paskutinis mačas prieš Pasaulio taurės atrankos „langą“, o po dvigubos Eurolygos savaitės atvykstančių žalgiriečių trečiadienį dar laukia išvyka į Madridą.
Vis dėlto Tomas Masiulis nusprendė lyderių netaupyti – šiam mačui neregistruoti Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Dovydas Giedraitis, reabilitaciją tęsiantis Nigelas Williamsas-Gossas ir smulkią čiurnos traumą patyręs Maodo Lo.
Nesitaupė žalgiriečiai ir spalio 4-osios mače, kai namie „Lietkabelį“ nušlavė 97:68.
Rungtynių eiga:
Rungtynės startavo rezultatyviai – vienas po kito metimus realizavo šeši skirtingi krepšininkai (6:6). Po sausesnės atkarpos Ąžuolas Tubelis pataikė tris baudų metimus iš keturių, Keondre Kennedy ir Alexanderio Schumacherio tritaškiai išvedė į priekį šeimininkus – 15:13. Po minutės pertraukėlės „Žalgiris“ grįžo solidžiau, iš toli pataikė Dustinas Sleva ir Carsenas Edwardsas (23:18). Keturios paskutinės kėlinio atakos baigėsi komandoms pataikius po du tritaškius, „Žalgiris“ liko priekyje – 33:27.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.