LKL finalo kova tarp „Ryto“ ir „Žalgirio“: po dviejų kėlinių pirmauja vilniečiai 46:41

Joje pirmaujantis Vilniaus „Rytas“ namuose priims Kauno „Žalgirio“ krepšininkus.

Vilniečiai serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-1, ir jei šį vakarą nugalės, apgins čempionų titulą.

Įdomu tai, kad šioje serijoje visos pergalės buvo pasiektos komandų, žaidusių svečiuose.

„Ryto“ ir „Žalgirio“ akistata startuos 18.50 val. Rungtynių eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

Kauniečiai pirmieji pelnė taškus (0:2), tačiau aikštės šeimininkai netruko persverti rezultato (6:4).

REKLAMA

REKLAMA

Deivido Sirvydžio ir Sylvaino Francisco taškai leido svečiams vėl perimti iniciatyvą (9:12). Tuomet 4 taškus paeiliui surinko RJ Cole‘as (13:12).

REKLAMA

Parkeris Jacksonas-Cartwrightas čia pat smeigė tolimą metimą (16:13), o netrukus sekė ir D. Sirvydžio nesportinė pražanga. Stevenas Enochas pataikė keturis baudų metimus ir vilniečiai ėmė tolti (22:15).

Svečių atakos buvo „tuščios“, o kėlinį taškai uždarė Ignas Sargiūnas – 24:15.

„Rytas“ ir toliau tęsė galingą savo žaidimą. Aikštės šeimininkai savo pranašumą padidino jau iki 16 taškų (33:17).

REKLAMA

REKLAMA

Kauniečiai rankų nenuleido ir atsakė atkarpa 12-2, po kurios atstumas sumenko iki 6 taškų (35:29).

Nors trumpam aikštės šeimininkai dar buvo susigrąžinę dviženklę persvarą (43:30), tačiau ją išbarstė ketvirčio pabaigoje. Žalgiriečiai nurėžė deficitą iki vos 4 taškų (45:41).

Galėjo priartėti ir dar labiau. Po Margirio Normanto baudos metimo paskutinę kėlinio sekundę pro šalį laisvas metė Alenas Smailagičius – 46:41.

„Žalgirį“ į priekį per pirmus du kėlinius tempė S. Francisco, kuris per 18 minučių buvo surinkęs 15 taškų. Vilniaus komandoje rezultatyviausiai žaidė RJ Cole‘as su 10 taškų per 13 žaidimo minučių.