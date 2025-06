Kauno „Žalgiris“ išsigelbėjo ir nugalėjo Vilniaus „Rytą“

Giedriaus Žibėno auklėtiniai po fantastiškos ir permainingos kovos namuose 83:84 (24:15, 22:26, 22:13, 15:30) paskutinę sekundę krito prieš Kauno „Žalgirio“ komandą.

Tritaškį su finaline sirena pataikęs Sylvainas Francisco išlygino finalo serijos iki trijų pergalių rezultatą 2-2. Lemiamos rungtynės bus žaidžiamos Kaune.

Kauniečiai pirmieji pelnė taškus (0:2), tačiau aikštės šeimininkai netruko persverti rezultato (6:4).

Deivido Sirvydžio ir Sylvaino Francisco taškai leido svečiams vėl perimti iniciatyvą (9:12). Tuomet 4 taškus paeiliui surinko RJ Cole‘as (13:12).

Parkeris Jacksonas-Cartwrightas čia pat smeigė tolimą metimą (16:13), o netrukus sekė ir D. Sirvydžio nesportinė pražanga. Stevenas Enochas pataikė keturis baudų metimus ir vilniečiai ėmė tolti (22:15).

Svečių atakos buvo „tuščios“, o kėlinį taškai uždarė Ignas Sargiūnas – 24:15.

„Rytas“ ir toliau tęsė galingą savo žaidimą. Aikštės šeimininkai savo pranašumą padidino jau iki 16 taškų (33:17).

Kauniečiai rankų nenuleido ir atsakė atkarpa 12-2, po kurios atstumas sumenko iki 6 taškų (35:29).

Nors trumpam aikštės šeimininkai dar buvo susigrąžinę dviženklę persvarą (43:30), tačiau ją išbarstė ketvirčio pabaigoje. Žalgiriečiai nurėžė deficitą iki vos 4 taškų (45:41).

Galėjo priartėti ir dar labiau. Po Margirio Normanto baudos metimo paskutinę kėlinio sekundę pro šalį laisvas metė Alenas Smailagičius – 46:41.

„Žalgirį“ į priekį per pirmus du kėlinius tempė S. Francisco, kuris per 18 minučių buvo surinkęs 15 taškų. Vilniaus komandoje rezultatyviausiai žaidė RJ Cole‘as su 10 taškų per 13 žaidimo minučių.

Vilniečiai ilgai netruko ir trečiojo kėlinio pradžioje susigrąžino dviženklį pranašumą (55:43). Po šio momento jie išlaikė kontrolę, o atkarpa 6-0 leido atstumą didinti iki 17 taškų (66:49).

Svečiai baudų metimų pagalba deficitą kiek aptirpdė, tačiau prieš lemiamą 10 minučių atkarpą komandas skyrė 14 taškų – 68:54.

Svečiai lemiamą ketvirtį pradėjo atkarpa 9-0 ir sparčiai vijosi oponentus (68:63). Aikštės šeimininkai strigo, ėmė daugiau remtis individualiais veiksmais ir atakos baigdavosi sudėtingais metimais. Tuo pasinaudoję kauniečiai priartėjo vos iki 2 taškų (76:74).

Likus mažiau nei 3 minutėms, Ąžuolas Tubelis tiesiog įvertė kamuolį į krepšį (80:76), bet svečių gretose toliau darbavosi Ignas Brazdeikis ir S. Francisco. Šis duetas padėjo persverti rezultatą (80:81).

Likus 30 sekundžių, M. Normantas, kaip dera kapitonui, parodė pavyzdį ir pataikė du baudų metimus (82:81). S. Francisco prasiveržimas nebuvo rezultatyvus, o pražanga buvo fiksuota prieš I. Sargiūną. Gynėjas pataikė pirmąjį baudos metimą, bet ne antrąjį (83:81).

Kamuolį nusiėmęs A. Smailagičius jį perdavė S. Francisco, o šis su sirena smeigė tritaškį ir išplėšė žalgiriečiams pergalę – 83:84.

„Rytas“: RJ Cole‘as 22 (3/6 dvit., 4/6 trit., 4/5 baud., 5 rez. perd.), Artūras Gudaitis 14 (6/7 dvit.), Ignas Sargiūnas 10, Parkeris Jacksonas-Cartwrightas 7, Jayvonas Gravesas, Margiris Normantas (0/5 met., 6/7 baud.) ir Stevenas Enochas po 6, Gytis Radzevičius 5.

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 29 (4/11 dvit., 4/7 trit., 9/9 baud., 7 rez. perd., 34 n. b.), Ignas Brazdeikis 26 (7/9 dvit.), Dovydas Giedraitis 7, Laurynas Birutis ir Edgaras Ulanovas po 6, Alenas Smailagičius 4.