„Liverpool“ oficialiai pristatė naująjį komandos trenerį

„Feyenoord“ ekipai atiteks 9,4 mln. svarų kompensacija, nes jo darbo sutartis su „Feyenoord“ galiojo iki 2026 metų.

Buvęs futbolininkas šį sezoną atvedė „Feyenoord“ į 2022–2023 m. „Eredivisie“ titulą, o šį sezoną iškovojo Olandijos taurę ir užėmė antrąją vietą nacionalinėse pirmenybėse.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌