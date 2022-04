Lietuvos salės futbolo rinktinę treniravęs Ryvkinas: „Su Dievo pagalba išsikapstėme iš Bučos“

Karo metu Bučoje (okupantų suniokotas ir išžudytas Ukrainos miestas) gyvenęs strategas sulaukė Lietuvos futbolo federacijos ir salės ir paplūdimio futbolo asociacijos vadovų pasiūlymo atvykti į Lietuvą ir atsivežti Charkive gyvenusią savo sunkiai sergančią 86 metų mamą.

„Ilgą laiką buvau Ukrainoje ir stengiausi padėti tuo, kuo galėjau. Vis tik, Charkive, kur gyveno mano mama, patys suprantate, likti buvo neįmanoma.

Aš pats, kai prasidėjo karas, dirbau Kijyve. Pačią pirmąją karo dieną vykau pas vieną komandos žaidėją tam, kad padėčiau išvežti jo tris vaikus. Taip pat persikėliau pas savo asistentą pasaulio čempionate Dmitrijų Litvinenko, kuris nuomavosi butą Bučoje. 10 dienų mes su juo praleidome ten, bet su Dievo pagalba išsikapstėme. Manau, kad jūs matėte, kas ten vyko...

Tada pasiėmiau mamą ir atvykau čia. Norėčiau padėkoti Lietuvos futbolo federacijai ir salės futbolo asociacijai už visą pagalbą man ir mano mamai. Dabar tas laikas, kai visi susivienijo ir visi tikisi taikos. Tačiau, kad taip įvyktų, reikalinga Ukrainos pergalė. Ir mes būtinai laimėsime“, – baisius gyvenimo įvykius prisiminė J.Ryvkinas.

Atvykęs į Lietuvą, treneris apsigyveno Kaune, o antradienio, trečiadienio ir penktadienio vakarus leido Jonavoje, kur jo buvę auklėtiniai pradėjo atranką į 2024 metų pasaulio čempionatą.

„Komanda paliko tikrai teigiamą įspūdį. Atakoje mačiau tą žaidimą, kurį mes ruošėme prieš prasidedant čempionatui. Naujas dalykas ir tuo pačiu žingsnis į priekį – spaudimas. Deja, ilgam spaudimui kol kas neužtenka jėgų, tačiau bendras įspūdis – tikrai pozityvus“, – sakė J.Ryvkinas.

Paklaustas, ar tikisi savo buvusius auklėtinius pamatyti patenkančius į būsimą pasaulio čempionatą, treneris atsakė: „Pasakysiu taip – tai įmanoma, bet dar ne šioje atrankoje. Pasiruošimo laiko nepaskubinsi. Neįmanoma perlipti per kelis laiptelius iškart. Viskas daroma etapais. Be to, reikia nepamiršti, kad pasaulio čempionate Europai yra skiriamos vos septynios vietos. Sakyčiau, kad žymiai realiau, jog Lietuvos rinktinė bus pretendentė į Europos čempionato finalinį etapą“, – sakė J.Ryvkinas.