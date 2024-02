Lietuvos rankinio rinktinės kapitonas surengė geriausią sezono pasirodymą Prancūzijos lygoje

Aštuntą vietą Prancūzijos „Starligue“ čempionate užimantys „Aix“ rankininkai svečiuose 38:35 įveikė trimis laipteliais aukščiau esančią „Limoges“ ekipą. Rezultatyviausias sezono rungtynes sužaidęs G. Babarskas prie pergalės pridėjo 4 įvarčius. Lietuvis realizavo visus keturis savo metimus, be to prie pergalės pridėjo ir rezultatyvų perdavimą.

„Aix“ gynybos ramstis puikiai darbavosi ir prie savo vartų. Daugiausia gynyboje rungtyniaujantis G. Babarskas net 8 kartus sustabdė varžovų atakas ir 2 kartus perėmė kamuolį.

„Kaip ir anksčiau, man skirtas gynybos lyderio vaidmuo ir visada žaidžiu komandai ginantis. Bet įpusėjus sezonui, pasikeitė mano vaidmuo atakose. Sezono eigoje treneris pamatė, kad galima išnaudoti ir kitą mano stipriąją pusę – greitą išėjimą į ataką po sėkmingos gynybos. Ties tuo daug dirbome per žiemos pertrauką ir šią mano stipriąją pusę vis dažniau išnaudojame. Dabar nuolat bėgu į greitą puolimą bei ieškau galimybių pelnyti įvarčius“, – sakė per pastarąsias dvejas rungtynes 6 įvarčius pelnęs, o iš viso 11 įvarčių per 17 rungtynių šį sezoną surinkęs G. Babarskas.

Net 6 mln. eurų metinį biudžetą turintis „Aix“ klubas prieš sezoną kėlė tikslą po metų pertraukos iškovoti kelialapį į EHF Europos lygą. Iki čempionato pabaigos likus 13 turų, nuo ketvirtos pozicijos, garantuojančios vietą Europos lygoje, „Aix“ komandą skiria 5 taškai.

„Komandai sezonas klostosi labai banguotai. Čempionatą pradėjome neblogai, nors prieš sezoną komandoje pasikeitė net 7-8 rankininkai bei treneris. Komandai teko iš naujo ieškoti savęs ir savo žaidimo stiliaus. Įsibėgėję pasiekėme skambių pergalių, tokių kaip prieš vieną lyderių „Nantes“ klubą. Tačiau antroje sezono dalyje turėjome vidinių klubo problemų. Jos kažkiek išbalansavo komandą ir patyrėme netikėtą pralaimėjimą autsaideriams. Gerai, kad komanda greitai atsigavo ir sužaidėme puikias rungtynes Limože. Tačiau ne viską gali lemti aikštelėje pasiekti rezultatai. „Aix“ klubas gali sulaukti sankcijų dėl administracinių dalykų ir tai gali apsunkinti kovą dėl aukštų vietų“, – teigė G. Babarskas.

Lietuvos rinktinės kapitonas su nekantrumu laukia sugrįžimo į nacionalinę komandą. Kovo 14 d. svečiuose ir kovo 17 d. Alytuje Lietuvos rankininkai žais dvejas 2025 m. pasaulio čempionato atrankos turnyro rungtynes su Suomijos rinktine.

G. Babarskas rinktinėje nežaidė net metus, nes paskutines 2024 m. Europos čempionato atrankos rungtynes praleido dėl traumos. Paskutinį kartą G. Babarskas rinktinės marškinėlius vilkėjo 2023 m. kovo 12 d., kai pelnė net 11 įvarčių ir atvedė Lietuvos rankininkus į pergalę prieš Sakartvelo rinktinę.