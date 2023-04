Lietuvos ralio sezonas prasidės jau šį savaitgalį Visagine

Čia debiutuos nauja N5 automobilių klasė, sportininkai varžysis visiškai naujais ir klasika tapusiais greičio ruožais.

Dalyvių mėgstamas renginys

Oficialus Lietuvos ralio čempionato startas bus duotas gegužės 12-13 dienomis Mažeikiuose, tačiau didžioji dalis sportininkų jau pagalandę savo ginklus juda link Visagino, kur šį šeštadienį varžysis Visagino automobilių sporto klubo organizuojamose neįskaitinėse varžybose. Nors šiose varžybose nebus vedama jokio čempionato įskaita, sportininkai nekaups taškų kraičio, o varžysis tik dėl „Rally Visaginas 2023“ nugalėtojo taurės, visos vietos dalyviams į vienos dienos formato renginį užsipildė itin greitai. Viso – 70 ekipažų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos ir Suomijos. Tai – jau ne pirmas atvejis, kada Visagino automobilių sporto klubo organizuojamos regioninės varžybos sulaukia didesnio susidomėjimo, nei kai kurie čempionato etapai.

„Mes džiaugiamės tokiu dalyvių įvertinimu organizacijai. Jie mums yra prioritetas, nes būtent sportininkai kuria šventę, kurią smagu stebėti žiūrovams. Mūsų visa organizacija atitinka A lygos reglamentą: aukščiausio lygio saugumas, GPS sekimo sistemos, tikslus rezultatų skaičiavimas ir betarpiška pagalba dalyviams, kurie, tikiu, sukurs gražią šventę, kurią bus gražu stebėti ir žiūrovams“, - kalbėjo ralio organizatorius ir Visagino automobilių sporto klubo prezidentas Tadas Balaišis.

Naujos N5 klasės debiutas

Jis pridūrė, kad ir data pasirinkta neatsitiktinai. Dvi savaitės prieš pirmąjį Lietuvos ralio čempionato etapą – puiki proga pasitreniruoti, tad Visagine sulauksime visos naujų N5 automobilių gvardijos. N5 – nauja automobilių kategorija Lietuvos ralio padangėje, greičiu nedaug atsiliekanti nuo R5 technikos, tačiau labiau prieinama. Per paskutinius metus jos privalumus trasose jau įrodė Martynas Samsonas, o šiemet jos populiarumas tiesiog išsprogo.

Greitus N5 klasės automobilius nusipirko kone tuzinas Lietuvos ekipažų. 6 jų savo techniką kovinėmis sąlygomis pagaliau išbandys Visagine, ir kovos naujoje įskaitoje. Iš viso prie starto linijos stos net 29 ekipažai su visais ratais varoma technika, tarp kurių bus ir puikiai ralio fanams pažįstami Giedrius Notkus, Martynas Samsonas, Vladas Jurkevičius, Ramūnas Čapkauskas. Su naujuoju „Toyota GR Yaris“ pasirodys ir daugkartinis Suomijos ralio čempionas Teem Asunmaa.

Patogus formatas

Dalyviai per dieną turės įveikti 230 km ilgio trasą, iš kurių – 57 km greičio ruožais. Iš viso – 5 greičio ruožai, kuriuos teks įveikti per du kartus. Dauguma jų – visai nauji, išsiplėtę per kalvotus Zarasų ir Ignalinos rajonus pasižymės techniška konfigūracija, kuo jau įsitikino ralio automobiliu „Ford“ trasas nufilmavęs „Rally Freaks“ kolektyvas. O desertui – legendinis greičio ruožas

Visagino miesto centre, Draugystės gatvėje, kur sportininkai važiuos per stadioną ir šoks nuo jame įrengto tramplino. Žemėlapius ir įdomiausias vietas žiūrėjimui galima rasti „Rally Visaginas“ ir „Rally Freaks“ feisbuko paskyrose.

„Rally Visaginas 2023“ – vienos dienos formato varžybos, kurios pasižymės patogumu tiek sportininkams, tiek ir žiūrovams. Dalyviai trasas susirašys šeštadienio rytą, o nuo pietų sės į savo kovinius automobilius ir demonstruos gabumus trasoje. Ralio startas Visagino centre – 12 valandą. Net ir kitoje Lietuvos pusėje gyvenantys ralio fanai galės į energetikų miestą atvykti išsimiegoję bei pailsėję. Pirmojo greičio ruožo startas – 12:25. Greičio ruožo Visagino centre startas – 19:25. Po finišo – iškilmingi apdovanojimai ir gyvo garso koncertas.