Lietuvos paralimpinės rinktinės snieglentininkas Rapolas Micevičius debiutavo pasaulio taurės varžybose

LL2 negalios klasės snieglenčių kroso rungtyje startavęs R. Micevičius pirmą varžybų dieną finišą pasiekė šeštas ir aplenkė nemažą patirtį sukaupusį amerikietį Joe Plebaną. Trečiadienį lietuviui pabandyti darkart pakilti aukščiau sutrukdė klaida starte – mūsų šalies atstovas galutinėje rikiuotėje liko septintas.

„Esu labai patenkintas. Per treniruotes man nė karto nepavyko įveikti visos trasos pakankamai stabiliai, o per varžybas jau turėjau daugiau žinių, kaip tai padaryti. Ir tikrai padariau tai be klaidų. Į šią patirtį žiūriu kaip į treniruotes. Šie metai tikrai nebus tie metai, kai aš užimsiu aukštas vietas, nes lygiu nuo varžovų atsilieku stipriai. Ypač šlubuoja technika startinėje trasos sekcijoje. Labiausiai tobulinti reikia sprogstamąją jėgą ir mokintis perkėlinėti kūno svorį“, – įspūdžiais dalijosi R. Micevičius.

Rapolas po varžybų dar keturioms dienoms liko Suomijoje, kad galėtų pasitobulinti įveikdamas įkalnes ir nuokalnes, generuodamas greitį, taip reikalingą startinėje lenktynių fazėje.

„Ši trasa buvo pati sudėtingiausia, kuria esu čiuožęs. Ji labai techniška ir labiau pritaikyta mažesniems, labiau patyrusiems žmonėms, kurie greitai judina savo kojas, moka reikiamu laiku atsispirti, pritūpti. Jeigu tu viso to neturi, tai startinėje sekcijoje tiesiog nesugeneruosi reikiamo greičio, tai vėliau turėsi visą laiką vytis savo varžovus ir vis tiek jų jau nebepavysi. Taigi, viską lemia startas.

Žmonės, turintys daug patirties, pasirodė gerai, o mažesnę patirtį sukaupusiems sekėsi sunkiai. Aš daug kritau, susižeidžiau nugarą, riešą, čiurną stipriai timptelėjau. Trasa buvo ledinė, nors prieš tai per treniruotes ji buvo minkšta, nes buvo pasnigę. Po to atšąlo iki -30 laipsnių. Ledas buvo akmuo, tai galite įsivaizduoti, kaip būna, kai krenti ir atsimuši į kokį kampą – lyg į betono gabalą“, – sakė R. Micevičius.

Rapolas pasakojo, kad dėl arktinio šalčio jam bent tris kartus nuplyšo plastikinis apkaustas. Antrą varžybų dieną jis sulūžo prieš pat treniruotę. Rapolui teko skolintis apkaustą iš savo trenerio brito Brado Watsono. Dėl to teko praleisti ir treniruotę, ir apšilimą prieš startą.

Pasaulio taurėje, kur varžosi patys stipriausi planetos snieglentininkai su negalia, Lietuvos sportininkas atsidūrė pernai iškovojęs Europos taurę. Pasak lietuvio, varžybų lygis labai skiriasi.

„Pasaulio taurėje dalyvavo patys stipriausi snieglentininkai, kurie dalyvauja paralimpinėse žaidynėse. Nuo pirmą vietą užėmusio sportininko kvalifikacijoje atsilikau gal penkiomis ar šešiomis sekundėmis, tai yra daug. Bet reikia suprasti, kad pirmą ir antrą vietą laimintys žmonės yra favoritai net paralimpinėse žaidynėse. Jie abu atėję iš žmonių be negalios sporto, abu turi kojas, tik su tam tikromis problemomis.

Bet nuo trečio numerio iki visų kitų, manau, mes galėsime varžytis apylygiai. Tai manau, kad paralimpinėse žaidynėse ir varžysimės šioje grupėje dėl trečos vietos. Žinoma, ar pirmas ir antras lyderiai nepadarys klaidų ir ar nesusimals kur nors kvalifikacijoje“, – šyptelėjo R. Micevičius.

Rapolas Micevičius siekia tapti pirmuoju snieglentininku iš Lietuvos paralimpinių žaidynių istorijoje. Iki šiol mūsų šalis žiemos paralimpinėse žaidynėse dalyvavo kartą – dar 1994 m. Lilehameryje Lietuvai atstovavo slidininkai Sigita Markevičienė ir Saulius Leonavičius.