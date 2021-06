Lietuvos kontrolinėms rungtynėms registruoti ir Valančiūnas, ir Sabonis

Rungtynėms nebus registruotas komandos kapitonas Mantas Kalnietis, kuris šiuo metu dirba pagal individualų treniruočių planą bei vėliausiai sezoną baigęs Gytis Masiulis.

„Mantas jau po truputį juda. Manau, kad dviejų dienų bėgyje matysime pilną paveikslą, kada jis bus pasiruošęs šimtu procentų“, – po vakar vykusios treniruotės sakė rinktinės vyr. treneris Darius Maskoliūnas.

