Lietuvos jaunieji metikai Koknesėje susižėrė šešis medalius

Lietuvos atstovai iškovojo šešis medalius. Jaunučių grupėje pirmąsias vietas kūjo metimo rungtyse užėmė Smiltė Valainytė, įrankį nusviedusi 36,70 m, ir Adomas Martinonis, pasiekęs 55,27 m rezultatą.
Sidabro medalius pelnė Tija Kačerauskaitė, mergaičių disko metimo rungtyje užfiksavusi 30,35 m rezultatą, bei jaunių kūjo metimo varžybose dalyvavęs Simas Žindulis (55,15 m).
Trečiąsias vietas savo grupėse užėmė Brigita Butylkinaitė (jaunės, kūjis – 45,35 m) ir Domas Kavoliūnas (jauniai, kūjis – 39,49 m).
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