Lietuvos biatlonininkams persekiojimo lenktynės buvo nesėkmingos

Pergalę iškovojo iš ketvirtos vietos startavęs švedas Sebastianas Samuelssonas, kuriam nesutrukdė net ir 3 baudos ratai (31:38.4 min.).

Sprinto laimėtojas vokietis Philippas Nawrathas šaudė geriau (2 baudos ratai), bet vis tiek nukrito į antrą vietą (+5.1 sek.). Į trečią vietą iš devintos šoktelėjo norvegas Vetle Sjaastadas Christiansenas (+7.2 sek., 1 baudos ratas).

Antras startavęs norvegas Tarjei Boe finišavo ketvirtas (+29.6, 1), o kitas norvegas Vebjoernas Soerumas iš trečios pozicijos nukrito į septintą (+48.1, 4).

Super Sebbe!



Despite three penalty loops, @SebbeSamuelsson delights the fans in Oestersund by winning the Men Pursuit!



What a way to finish this week 🥳#biahtlon pic.twitter.com/v8gosPGIRl

REKLAMA