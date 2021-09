Simonas Maldonis, Mindaugas Maldonis, Ignas Navakauskas ir Arturas Seja vyrų keturviečių baidarių 500 m rungties A finale finišavo penkti – 1 min. 20.83 sek. Iki medalių lietuvius skyrė tik 0.14 sek.

Tai aukščiausias Lietuvos keturvietės baidarės pasiekimas per visą pasaulio čempionatų istoriją.

Auksą gana užtikrintai laimėjo ukrainiečiai (1:20.19), o kova dėl kitų prizinių vietų buvo itin dramatiška. Sidabrą pelnė slovakai (1:20.59), bronzą išplėšė čekai (1:20.69), o ketvirti finišavo baltarusiai (1:20.71).

„Sunkiausia tai, kad labai nedaug trūko iki prizinės trečios vietos. Dėl to rūbinėje kilo diskusijos ir analizės, ko mums trūko. O trūko labai nedaug – centimetrų. Susiirklavimas buvo turbūt mūsų silpnoji dalis. Mes tik trečią kartą sėdėjom valtyje kartu. Trūko vos sieksnio iki trečios vietos. Lyg ir reikia džiaugtis, kad tiek nedaug trūko iki prizininkų pakylos, bet tuo pačiu ir labai apmaudu, kad likome be medalio“, – emocingai vienas per kitą po finišo komentavo baidarininkai, kuriems komandos sudėtį teko koreguoti prieš pat pasaulio čempionatą, nes dėl teigiamų COVID-19 testų į čempionatą negalėjo vykti Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas.

Iki tol geriausias Lietuvos keturvietės baidarės pasiekimas pasaulio čempionatuose buvo 2017 m. užimta 9 vieta.

Tuo tarpu vyrų vienviečių baidarių 1000 m rungties A finale 6-ą vietą užėmė Andrejus Olijnikas, finišavęs per 3 min. 33.05 sek.

Ketvirtą kartą pasaulio čempionu tapo portugalas Fernando Pimenta (3:25.82). Jis aplenkė Tokijo olimpinį čempioną vengrą Balintą Kopaszą (3:26.49) ir baltarusį Alehą Jureniją (3:30.47).

Lietuvos keturvietininkai čempionatą pradėjo labai galingai. Jie finišavo per 1 min. 24.26 sek., aplenkė visas kitas trečiojo atrankos plaukimo įgulas ir laimėjo vienintelį tiesioginį kelialapį į A finalą.

Lietuviams plaukti pusfinalyje nereikėjo.

A.Olijniko kelias į finalą buvo ilgesnis. Pirmajame atrankos plaukime jis finišavo 3-ias – 3 min. 50.03 sek. Tiesiai į A finalą pateko tik plaukimo laimėtojas vengras Balintas Kopaszas (3:46.13). Visi kiti plaukimo dalyviai pateko į pusfinalį.

Jame A.Olijnikas finišavo antras (3:41.68) ir kartu su vokiečiu Martinu Hilleriu (3:39.78) bei serbu Bojanu Zdelaru (3:42.04) pateko į A finalą.

Na, o vyrų vienviečių baidarių 500 m rungties pirmajame pusfinalyje R.Nekriošius užėmė 7-ą vietą (1:44.26 min.) ir nepateko į finalus. Pirmieji 3 sportininkai iškovojo vietas A finale, o 4-6 vietas užėmę baidarininkai pateko į B finalą.

R.Nekriošių nuo A finalo skyrė 2.99 sek., o nuo B finalo – 1.23 sek.

Sekmadienį dėl medalių kovos dar dvi lietuvių įgulos. Arturas Seja dalyvaus vyrų vienviečių baidarių 200 m sprinto A finale, o Henrikas Žustautas su Vadimu Korobovu pasirodys vyrų dviviečių kanojų 500 m rungties A finale.

Taip pat B finale startuos Mindaugas Maldonis su Andrejumi Olijniku (dvivietė baidarė, 500 m).