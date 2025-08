Lietuvius eliminavusi Latvijos U-18 rinktinė išplėšė dramatišką pergalę ir prieš Vokietiją bei pateko į Europos čempionato pusfinalį

Be pergalių grupių etape buvę latviai aštuntfinalyje eliminavo lietuvius, o dabar ketvirtfinalyje 80:79 (25:18, 12:26, 20:17, 23:18) sugebėjo įveikti ir vokiečius.

Pusfinalyje Latvija susitiks su Prancūzija.

Likus žaisti 6 sek. latviai atsilikinėjo 78:79, tačiau išsimetę kamuolį surengė puikią ataką, kurią metimu iš po krepšio užbaigė Valdis Valteris, išvedęs latvius į priekį 80:79. Per 1,4 sek. vokiečiai nesugebėjo surengti sėkmingos atakos ir latviai šventė dar vieną netikėtą pergalę.

🇱🇻 Valdis Valters hit the game-winner against Germany and sent Latvia to the semifinals of the 2025 FIBA U18 EuroBasket! A huge Cinderella story.



• Went 0-3 in the group stage

• Eliminated Lithuania in the Round of 16

• Knocked out Germany in the quarterfinals pic.twitter.com/YL6aZKxP4F