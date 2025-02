Lietuviai žibėjo NCAA aikštėse: labiausiai išsiskyrė Dovydas Butka

Jis per 37 minutes surinko 25 taškus (8/11 dvit., 1/2 trit., 6/8 baud.), sugriebė 11 atšokusių kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė 2 kamuolius bei blokavo 2 metimus. Skaudžią nesėkmę patyrė „Western Michigan Broncos“ krepšininkai, kurie namų arenoje 57:86 (27:46, 30:40) nusileido „Central Michigan Chippewas“ ekipai.

Ugnius Jaruševičius nugalėtojams per 25 minutes surinko 21 tašką (7/12 dvit., 1/1 trit., 4/6 baud.), atkovojo 6 kamuolius, blokavo 2 metimus, tačiau pažeidė taisykles 3 kartus ir suklydo 2 sykius. Sunkią pergalę iškovojo „UIC Flames“ krepšininkai, kurie namų arenoje 82:77 (39:31, 43:46) nugalėjo „Evansville Purple Aces“ klubą.

Modestas Kancleris nugalėtojų gretose per 23 minutes įmetė 18 taškų (8/14 dvit., 2/2 baud.), sugriebė 10 kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, blokavo metimą, tačiau pažeidė taisykles 4 kartus bei suklydo 2 sykius.

Pralaimėjimą patyrė „Gonzaga Bulldogs“ krepšininkai, kurie namų arenoje 67:74 (31:41, 36:33) nusileido „St Mary's Gaels“ ekipai. Paulius Murauskas nugalėtojams per 17 minučių pelnė 7 taškus (3/7 dvit., 0/1 trit., 1/4 baud.), atkovojo 2 atšokusius kamuolius, tačiau pažeidė taisykles 3 kartus.

Augustas Marčiulionis nugalėtojams per 38 žaidimo minutes įmetė 9 taškus (2/3 dvit., 1/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 atšokusius kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau pažeidė taisykles 4 kartus ir suklydo 3 sykius.

Lengvą pergalę iškovojo „Duke Blue Devils“ komanda, kuri namuose 110:67 (54:37, 56:30) įveikė „Illinois Fighting Illini“ ekipą. Kasparas Jakučionis pralaimėjusiems per 32 minutes įmetė 14 taškų (4/6 dvit., 0/4 trit., 6/6 baud.), sugriebė 7 atšokusius kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau po dusyk suklydo ir prasižengė.

Kasparas Jakucionis discusses @IlliniMBB’s offensive effort — namely the three-point shooting — in Saturday’s loss to @DukeMBB at MSG. #Illini pic.twitter.com/xWh6BTIMtJ