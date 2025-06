Lietuviai nugalėjo Prancūziją PDC pasaulio smiginio taurės grupėje, Taivano žaidėjas supainiojo skaičius

Lietuviai G grupės antrajame ture 4:3 išplėšė pergalę prieš Prancūziją (Thibault Tricole ir Jacques Labre). Mūsiškiai buvo atsilikę 2:3, bet, nebeturėdami kur trauktis, laimėjo 2 legus iš eilės. Paskutiniame lege nesudrebėjo M. Barausko ranka – jis „uždarė“ 48 taškus trimis strėlytėmis, neleisdamas prancūzams grįžti prie lentos. Varžovams tuo metu buvo likę surinkti vos 8 tšk.

Deja, šios pergalės lietuviams neužteko vietai kitame etape. Mūsiškiai pirmajame ture 1:4 nusileido švedams. Patys švedai vėliau 3:4 pralaimėjo prancūzams, tad visos rinktinės grupėje pasiekė po 1 pergalę. Pagal laimėtų ir pralaimėtų legų santykį švedai tapo grupės nugalėtojais ir žengė į kitą etapą. Antri likę prancūzai ir trečią vietą užėmę lietuviai savo pasirodymą baigė.

Įdomu tai, kad D. Labanauskas pirmąją pasaulio taurės dieną buvo pats rezultatyviausias turnyro žaidėjas – lietuvis trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko net po 106,53 taško.

