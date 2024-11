LFF vokietis įvertino Lietuvos futbolą : „Situacija vargiai galėtų būti blogesnė“

Pirmoje dvikovoje lietuviai 0:1 pralaimėjo Anglijai, vėliau 1:4 nusileido belgams, o paskutiniame susitikime 0:2 turėjo pripažinti ir Bulgarijos pranašumą.

Lietuviai grupėje liko be taškų, užėmė ketvirtą vietą bei į kitą atrankos etapą nepateko. Po stovyklos ir pasirodymo turnyre sukauptą patirtį reziumavo Lietuvos rinktinės treneris R. Breu.

„Pirmiausia yra svarbu nubrėžti realistišką ir sąžiningą išvadą, turime gebėti įsivertinti lygį, kokiame dabar esame. UEFA reitinge esame žemiausiose vietose, ypatingai po kritimo į Tautų lygos D divizioną, reikia pasakyti, kad situacija šioje vietoje vargiai galėtų būti blogesnė.

Per pastaruosius trejus metus mano tikslas buvo padaryti jaunimo rinktines vėl konkurencingas, nes tuo metu to nebuvo. Šiame turnyre grupė buvo ypatingai sunki, su dviem aukščiausio lygio komandomis – Anglija ir Belgija. Apskritai, U19 rinktinei periodas nebuvo lengvas, per pastaruosius dvejus metus per devynerias oficialias rungtynes šešis kartus žaidėme su „top 12“ šios amžiaus grupės rinktinėmis – Prancūzija, Nyderlandais, dukart Belgija, Turkija ir Anglija.

REKLAMA

REKLAMA

Šiame lygyje net ir geriausi mūsų Lietuvos rinktinės futbolininkai turi ribotumus ir kaip komanda galime išlikti kovose su stipriausiomis komandomis tik su aiškiu rungtynių planu. Deja, šiame turnyre to padaryti negalėjome – rungtyniavome be penkių traumuotų svarbių žaidėjų, dar du futbolininkai traumas gavo turnyro metu.

REKLAMA

Faktas, kad futbole svarbiausia yra pergalės ir jauni futbolininkai, pradedant U17 amžiaus grupe, turi ugdytis šį mentalitetą. Tai yra vienintelis kelias užauginti futbolininkų kartą, kurie gali laimėti rungtynes“, – kalbėjo treneris.

Pirmąją dvikovą lietuviai žaidė su anglais. Ten varžovai pasižymėjo anksti, tačiau tai ir buvo vienintelis rungtynių įvartis – lietuviai susitikimą pralaimėjo 0:1, tačiau treneris liko patenkintas pademonstruotu pasirodymu.

REKLAMA

REKLAMA

„Prieš Angliją žaidėme tikrai gerai. Gynėmės labai gerai ir sugebėjome reguliariai jiems sukelti problemų greitose atakose ir standartinėse situacijose. Anglai buvo geresni vos vienu įvarčiu, bet pasirodymas ir nusiteikimas buvo geras, vaikinai tinkamai darė tai, ko mes iš jų prašėme. Bent trys žaidėjai tikrai pademonstravo, kad gali laisvai žaisti šiame lygyje“, – teigė R. Breu.

Antrąjį mačą belgams lietuviai pralaimėjo 1:4, tačiau ten varžovai savo persvarą įtvirtino tik paskutinėje rungtynių dalyje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Pasirodymas su Belgija irgi buvo tikrai geras, nes niekas nebuvo aišku, kol rezultatas netapo 1:3. Ankstyvas praleistas įvartis mus kiek išmušė iš vėžių, kaip ir Regnaro Kroto ankstyva trauma, kuris atakoje turi mums reikalingų savybių. Komanda kovėsi, bet šiame lygyje skirtumą nulemia maži dalykai.

Individualiai belgai buvo stiprūs ir labai greiti, o mūsų talentai turi kiek daugiau iššūkių su greičiu ir tempo palaikymu. Tai – aspektas, ties kuriuo turi būti dirbama akademijose artimiausiais metais, pradedant jau nuo U12 amžiaus grupės. Turime būti sąžiningi prieš save ir pasakyti, kad mūsų talentams to trūksta“, – dėstė treneris.

REKLAMA

Kalbėdamas apie paskutinį susitikimą su Bulgarija, R. Breu pripažino, kad abi komandos mačą pasitiko būdamos skirtingų nuotaikų.

„Paskutinės rungtynės buvo su kiek žemesnės kategorijos oponentu ir taip pat buvo neblogas. Tačiau startinė pozicija nebuvo lengva – mes jau buvome eliminuoti, o bulgarai, iškovoję pergalę dar galėjo žengti tolyn. Turint omenyje, kad futbolas šiuo metu daugiausiai yra žaidžiamas galvoje, reikia pripažinti, kad bulgarai psichologiškai buvo stipresni ir dėl to laimėjo“, – akcentavo strategas.

REKLAMA

Kalbėdamas apie tai, ką iš šios patirties galima pasiimti ateičiai, treneris turėjo aiškią žinutę.

„Federacijai turiu aiškią žinutę – jei drastiškai nepagerės žaidėjų treniruočių kokybė, nebus jokių šansų tarptautinėse varžybose artimiausius 10 metų. Kiekvienoje amžiaus grupėje yra nedidelė grupė aukšto lygio talentų, jie turi būti akylai ir profesionaliai prižiūrimi ir taip pat palaikomi.

Lietuvoje talentai supranta, kad yra toli nuo aukščiausio lygio futbolo. Net jei esi rezultatyviausias Pirmos lygos žaidėjas, tai toli gražu nereiškia, kad gali žaisti tarptautiniame lygmenyje“, – užbaigė vokietis.