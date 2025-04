LFF „Riteriams“ skirs finansinę paramą, klubo skola gali siekti keletą milijonų

REKLAMA

REKLAMA

Pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje, kurioje LFF pristatė ir naująjį rėmėją „Sixt“, LFF prezidentas Edgaras Stankevičius išsamiau papasakojo apie tai, kaip „Riteriai“ susidūrė su finansinėmis problemomis ir atskleidė, kad LFF duos „Riteriams“ 50 tūkst. eurų, kad šie galėtų išgyventi ir spėtų susitvarkyti su savo problemomis.

REKLAMA

„Pirmadienis.. Visa praeita savaitė buvo skirta „Riterių“ išlikimui ir jų klausimams spręsti. Gal taip ir turėtų būti, kad visi žiūri į federaciją ir mane, kad tą situaciją išspręsti. Teko kalbėtis su Singapūro atstovu, pagrindiniu vadovu, apie jo planus, ketinimus. Teko ne kartą ir su Janu (Nevoina – aut. past.), „Riterių“ vyriausiuoju treneriu, asistentais.. Žaidėjų nuomonę išgirdau iš trenerių. Šiandien ryte teko su Janu bendrauti, su teisinininkais. Praeitos savaitės viduryje buvo paskelbta paieška, kas galėtų perimti šį klubą, kokia yra situacija sutartinių dalykų. Vienas dalykas yra teisinė bazė – klubas yra parduotas, iš Singapūro pusės įsipareigojimai nevykdomi ir taip, jie turi priekaištų buvusiems savininkams, dėl ko ta sutartis nėra vykdoma, bet jeigu žiūrėti „de facto“, sutartis pasirašyta ir klubas nėra gavęs tų pinigų. Klubas yra gavęs vieną avansinį mokėjimą – 150 tūkst. eurų – buvo pateikęs 500 tūkst. eurų garantinį raštą, jog būtų užtikrintas minimalus biudžetas, bet tie įsipareigojimai nėra vykdomi ir ieškomi variantai.

REKLAMA

REKLAMA

Yra keli galimi variantai: klubas gali būti parduotas, surastas naujas šeimininkas. Kitas variantas – jeigu niekas neatsiranda, nebežaidžiamos „TOPsport A lygos“ rungtynės, klubas krenta iš lygos ir yra šalinimas, inicijuojama klubo bankroto procedūra, tuomet atsiranda teisiniai dalykai tarp Jano, Singapūro ir kitų suinteresuotų pusių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

LFF nenori netekti šio klubo ir taip elgtumėmės dėl bet kurio kito su finansiniais sunkumais susiduriančio klubo. Mano mintis ir planas toks, kad bus suteiktas 50 tūkst. eurų mokėjimas „Riterių“ klubui jau šiandien, tam kad stabilizuoti klube situaciją, žaidėjai ir treneriai gautų minimalias injekcijas, jog galėtų vykti procesas, nes šiandien buvo kalbama apie boikotą. Tikrai to nenorime ir tikrai nenorime, kad lyga būtų devynių komandų, o ne dešimties. Padarysiu viską, kad mano lygmenyje priklauso, jog būtų išlaikyta 10 klubų. Pirmas žingsnis – 50 tūkst. injekcija, su galimybe juos susigrąžinti. Žinome, kad jie gali negrįžti ir žinome tą riziką, bet to reikia vardan Lietuvos futbolo, jog lyga galėtų turėti 10 klubų. Per tą laiką tikiu, kad atsiras investuotojas, kuris perims. Per vieną dieną tai neįvyks, nes yra tam tikri įsipareigojimai iš Singapūro ar buvusių savininkų“, – pasakojo E. Stankevičius.

REKLAMA

Kaip kalbėjo E. Stankevičius, 50 tūkst. eurų injekcijos turėtų užtekti 2-3 savaitėms.

„Tam, kad palaikyti treniruočių ir žaidybinį procesą, tų 50 tūkst. užteks 2-3 savaitėms. Vien tam, kad nebūtų techninių pralaimėjimų ir šalinimo iš lygos. Tos visos realios skolos.. Buvo gauta 150 tūkst. eurų prieš sezoną, berods 50 tūkst. nuėjo už dalių pardavimą, 100 tūkst. – dengti įsipareigojimai žaidėjams ir personalui, kas žaidė praėjusį sezoną ar pradėjo šį sezoną.

REKLAMA

Nenoriu pernelyg daug detaliai lysti į skaičius, bet tas 50 tūkst. neišgelbės klubo ir jie ilgai negyvens, bet jie skirti tam, kad turėtume laiko deryboms ir kad tą klubą išgelbėtume bendromis pastangomis“, – pasakojo E. Stankevičius.

Dar balandžio 4-ą dieną „Riteriai“ išplatino oficialų pareiškimą, kuriame susidariusią situaciją paaiškino iš savo pusės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„2005 metais įkurtas „Trakų“ klubas vėliau virtęs „Riteriais“, šių metų sausio 20 dieną pagal sutartį atiteko „Red Card Global“ kompanijos, atstovaujamos Sasikumaro Ramu, dalimi. Pagal sutartį, investuotojai buvo įsipareigoję pervesti 150 000 eurų klubo einamiesiems mokėjimams, tačiau iki šiol 50 000 eurų suma liko nepervesta. Be to, investuotojai buvo pateikę garantiją dar 350 000 eurų sumai, tačiau šis įsipareigojimas taip pat nebuvo įvykdytas.

REKLAMA

Dėl nesumokėtų lėšų klubas nebegali tinkamai atsiskaityti su žaidėjais, treneriais ir personalu. Klubas reikalauja, kad investuotojai nedelsiant pervestų likusią 50 000 eurų sumą bei užtikrintų garantuotas lėšas, kad klubas galėtų tęsti veiklą“, – skelbė „Riteriai“.

REKLAMA

Kalbėdamas apie galimą „Riterių“ skolą, E. Stankevičius teigė, kad didžiąja dalimi klubas finansuojamas iš Jano valdomų įmonių.

„Kaip pažiūrėsi.. Šiandien dienai pagrindinis kreditorius yra Jano valdoma įmonė, todėl natūralu, kad jis duodavo pinigus per įmonę ir tas dalykas būdavo kaip paskola. Jeigu tą traktuotume, tai taip – keli milijonai eurų. Klubas buvo didžiąja dalimi finansuojamas iš Jano valdomų įmonių“, – pasakojo E. Stankevičius. „Jeigu esu buvęs savininkas ir nepretenduoju į tas išmokas, yra teisiniai keliai, kaip atsisakyti tų įsiskolinimų“, – sakė E. Stankevičius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

LFF prezidentas teigė, kad jį nustebino tai, kaip Singapūro investuotojai neatliko net pirmųjų darbų klubo valdyme.

„Truputį keista iš vadovo pusės, kad jeigu investuoju į klubą ir tampu savininku, pasistatau savo direktorių ir valdybą. Šiai dienai nei direktorius yra pakeistas, nei valdyba atnaujinta. Tas keista iš Singapūro pusės. Kai pervedė 150 tūkst. eurų, 50 tūkst. nukeliavo „Lit-Invest“ už dalių pardavimą ir 100 tūkst. liko klubo sąskaitose. Federacija gavo visą sąrašą tą pavedimų. Ten įvyko nuomonių išsiskyrimas ir tas jaučiamas tiek iš Jano pusės, tiek iš Singapūro“, – kalbėjo E. Stankevičius.

REKLAMA

LFF prezidentas teigė, kad Singapūro investuotojai jam atskleidė, kad šiame projekte savęs nemato, tačiau rasti sprendimą, kaip ateiti naujam investuotojui gali būti sunku.

„Oficialiai jie dar nepareiškė, jog pasitraukia iš šio projekto, bet aš turėjau 20 min. pokalbį su Sasikumaro ir jis pasakė, kad tikrai šio projekto nemato ir traukiasi iš šito dalyko. Galbūt jų teisininkai atsiųs visai kitus dalykus, jie yra pasisamdę lietuvius advokatus, laukiame, kol jie pasijungs. Singapūras dabar turi 4 dalis, bet teisiškai jie yra neįvykdę įsipareigojimų ir terminai yra pradelsti, todėl ta sutartis turėtų grįžti atgal. Janui galbūt pavyks surasti investuotoją, bet su kuo kalbėtis ir iš ko dalis pirkti? Jeigu tai būtų Singapūras, galbūt jie pateiks neadekvačią kainą, gal norės jie pusės milijono eurų, skaičiuojant kompensacijas, įvaizdžius ir t.t. Niekada negali žinoti, kas tų žmonių galvose bus. Ta situacija nėra lengva ir bandome iš jos išeiti su 10 klubų“, – pasakojo E. Stankevičius.

REKLAMA

Paklausus, ar ši situacija nerodo spragų „TOPsport A lygos“ licencijavimo procese, E. Stankevičius teigė, kad tokių indikacijų nebuvo.

„Tai nerodo spragų, nes galime sakyti, kad visi klubai neatitinka licencijavimo kriterijų. Tai yra garantinis raštas, kiti klubai juos taip pat teikia arba teikia paramos sutartis. Žinome, kaip būna su paramomis.. Pasakysiu, kad skirsiu 300 tūkst., bet pasikeis mano verslo situacija ir nebegalėsiu tiek skirti bei liks 100 tūkst., nors licenciją gavai. Jeigu taip žiūrėti, tai pusę klubų neatitiktų reikalavimų. Singapūras pervedė 150 tūkst. eurų ir suteikė garantinį raštą. Kai tu ateini ir sakai, kad bus pusės milijono garantas ir prieš sezoną pervedi 150 tūkst., tai mažų mažiausiai tikiesi, kad tas klubas užlūš sužaidus 3-4 rungtynes čempionate“, – pasakojo E. Stankevičius.

REKLAMA

REKLAMA

E. Stankevičiaus teigimu, J. Nevoina nėra suinteresuotas likti klube.

„Janas ieško galimybių, kaip parsiduoti klubą ir jame nelikti. Galbūt vykdys akademinę veiklą, bet kiek suprantu, tai jis nenori likti. Prieš sezoną buvo kalbama apie „Riterių“ ir BE1 susijungimą, tada buvo kalbama, kad Janas galėtų kažkuria dalimi likti. Net ir Singapūro atveju, buvo kalba, kad Janas įsipareigoja likti 2 metus kaip patarėjas ar konsultantas, kol jie pilnai susitvarkys ir perims. Kaip klubo savininkas, tai šiandien dienai jis tokios opcijos nemato, – sakė E. Stankevičius. – Šiame projekte nenori būti nei Janas, nei Singapūro investuotojai. Dabar yra kas atsibudo, rodo interesą. Janas grįžo prie keleta prieš tai besidomėjusių užsieniečių. Nesinori dėti taško šioje istorijoje šiandien, nes du techniniai pralaimėjimai ir klubas šalinamas iš lygos. Bandysime suteikti minimalią pagalbą ir ieškosime variantų, kas galėtų ir kas norėtų. Nėra paprasta, kalbame apie 500-600 tūkst. eurų, kad tą situaciją stabilizuoti iki sezono pabaigos, nekalbant apie kitus įsisikolinimus, kuriuos reikėtų susitvarkyti“, – kalbėjo E. Stankevičius.

Paklausus apie galimus saugiklius ateityje, E. Stankevičius papasakojo apie kitose lygose esantį saugumo fondą, tačiau teigė, kad Lietuvos rinka yra tam per maža, kadangi didžioji dalis klubų sunkiai renka minimalų biudžetą.

REKLAMA

„Kitose lygose yra tam tikras saugumo fondas, kai klubai prieš sezoną sumoka tam tikrą pinigų sumą ir jeigu kažkas atsitiktų, būtų tie pinigai, bet tai ne mūsų rinkai, kai didžioji dalis klubų vargsta surinkti 500 tūkst. eurų minimalų biudžetą. UEFA sugriežtino ir mes turėsime griežtinti savo licencijavimo taisykles, kas įtakos solidarumo mokesčio gavimą. Anksčiau solidarumo mokestis už jaunimą atitekdavo visiems čempionate dalyvavusiems klubams. Įgijai licenciją ir tai tau jau užtikrina, o dabar atsiranda tikrai griežti reikalavimai, bus sąrašas, kiek kiekvienas klubas savo gretose turi turėti atitinkamo lygio trenerių. Tie reikalavimai yra griežti, bet supranti, kai solidarumo pinigai Lietuva būdavo 1,6 mln., o dabar – 2,9 mln... Auga pinigai, auga ir reikalavimai. Šiai dienai tikrai bus sunku visiems 10 „TOPsport A lygos“ klubų ir 11 – Pirmos lygos klubų atitikti reikalavimus ir pretenduoti į solidarumo išmokas už šį sezoną“, – pasakojo E. Stankevičius.

Paklausus, kada yra ta riba, jog teks pripažinti „Riterių“ žlugimą, E. Stankevičius teigė, kad apie tai negalvoja.

„Nežinau.. Esu maksimalistas ir sieksiu padaryti viską, kad liktų 10 klubų. Federacija tikrai neperiminės klubo, bet bandysime daryti viską, – tikino E. Stankevičius. – Jeigu per mėnesį laiko nieko neįvyks ir nieks nesidomės šiuo klubu, tuomet teks eiti teisiniu keliu, visi „Riterių“ rezultatai bus anuliuoti ir liks 9 klubai“.

Netrukus papildysime straipsnį su daugiau E. Stankevičiaus atsakymų į klausimus apie „Riterius“.