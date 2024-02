Lewisas Hamiltonas paaiškino sprendimą palikti „Mercedes“, aiškėja ir būsima alga „Ferrari“ gretose

„Čia praleidau 11 nuostabių metų ir didžiuojuosi tuo, ką pasiekėme kartu. „Mercedes“ nuo vaikystės užėmė svarbią mano gyvenimo dalį. Aš iš esmės užaugau su „Mercedes“, todėl sprendimas palikti šią komandą buvo vienas sunkiausių mano gyvenime. Visgi, manau, kad atėjo laikas žengti šį žingsnį. Nekantrauju imtis naujo iššūkio.

Paskutiniame sezone su „Mercedes“ pažadu atiduodi visas jėgas. Padarysiu viską, kad ateityje būtų ką prisiminti iš šio sezono“, – teigė L.Hamiltonas.

L.Hamiltonas pernai pratęsė kontraktą su „Mercedes“. Dabar paaiškėjo, kad jame buvo išlyga, pagal kurią britas po 2024 m. sezono gali nutraukti sutartį. Teigiama, kad ja L.Hamiltonas ir pasinaudojo.

L.Hamiltonas 2007-2012 m. lenktyniavo „McLaren“ komandoje ir su ja kartą tapo pasaulio čempionu. 2013 m. britas persikėlė į „Mercedes“ ir ten iškovojo dar 6 pasaulio čempiono titulus.

„Nieko nėra amžino. Žinojome, kad kažkada mūsų bendradarbiavimas baigsis. Dabar ta diena atėjo. Priimame tokį Lewiso sprendimą ir suprantame jo norą ieškoti naujų iššūkių. Mums dar liko vienas sezonas kartu ir mes padarysime viską, kad būtume konkurencingi šiemet“, – sakė „Mercedes“ komandos vadovas Toto Wolffas.

„Ferrari“ komanda ketvirtadienio vakarą patvirtino, jog pasirašė ilgalaikį kontraktą su L.Hamiltonu. Sutartis įsigalios 2025 m. „The Sun“ duomenimis, L.Hamiltonas turėtų lenktyniauti „Ferrari“ bent 2 sezonus ir per tą laiką uždirbs apie 115 mln. eurų.

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH